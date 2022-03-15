Кличко: плани РФ взяти Київ «не реалізуються ніколи»

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що плани військ Росії взяти Київ не будуть реалізовані.

«На сьогодні можу сказати чітко: плани росіян взяти Київ не реалізуються. Ніколи! Якщо вони в крайньому разі і зможуть взяти якісь будівлі, людей вони не візьмуть. Київ – це не лише будівлі, зведені тут, це в першу чергу люди», – сказав Кличко в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки».

За його словами, обстрілами загарбники намагаються посіяти паніку в місті, але ефект виходить протилежний. «У людей виникає злість і ненависть і бажання помститися», – сказав Кличко.

Раніше сьогодні міський голова Києва закликав жителів столиці підготуватися до комендантської години тривалістю 35 годин.

«Сьогодні – складний і небезпечний момент. За рішенням військового командування, від сьогодні – 15 березня, з 20:00 – в Києві запроваджується комендантська година. Заборона пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття. Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня. Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналу тривоги, в укритті», – заявив Кличко.

Аналогічні заходи в той же часовий проміжок діятимуть і в Київській області, повідомила ОВА.

Напередодні в ефірі Радіо Свобода Кличко прокоментував обстріли столиці 14 березня і зазначив, що оборона міста триває майже три тижні попри те, що російські війська планували взяти його за два дні.

«Нам тікати нема куди, це наші домівки, наші сім’ї, наше місто, наша країна. І кожен, хто приходить до нас, повинен почуватися некомфортно», – сказав міський голова.

Він згадав про один із обстрілів у понеділок, який зруйнував дев’ятиповерховий будинок на київській Оболоні.

Протягом дня 14 березня одна людина в Києві загинула через обстріл внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, на столичний район Куренівка.

До цього на Оболоні через артобстріл сталася пожежа і часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку. Одна людина загинула, трьох шпиталізували, дев’ятьом допомогу надали на місці. Також були повідомлення про вибухи на території державного підприємства «Антонов».

15 березня у Київміськадміністрації повідомили, що вранці в столиці під обстріли потрапили не лише будинки у Подільському районі та біля Осокорків, а й у Святошинському, а також станція метро – у Шевченківському районі.