Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Кличко: плани РФ взяти Київ «не реалізуються ніколи»

Мер Києва Віталій Кличко біля житлового будинку, зруйнованого внаслідок російського вторгнення до України. Київ, 14 березня 2022 року

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що плани військ Росії взяти Київ не будуть реалізовані.

«На сьогодні можу сказати чітко: плани росіян взяти Київ не реалізуються. Ніколи! Якщо вони в крайньому разі і зможуть взяти якісь будівлі, людей вони не візьмуть. Київ – це не лише будівлі, зведені тут, це в першу чергу люди», – сказав Кличко в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки».

За його словами, обстрілами загарбники намагаються посіяти паніку в місті, але ефект виходить протилежний. «У людей виникає злість і ненависть і бажання помститися», – сказав Кличко.

Раніше сьогодні міський голова Києва закликав жителів столиці підготуватися до комендантської години тривалістю 35 годин.

«Сьогодні – складний і небезпечний момент. За рішенням військового командування, від сьогодні – 15 березня, з 20:00 – в Києві запроваджується комендантська година. Заборона пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття. Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня. Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналу тривоги, в укритті», – заявив Кличко.

Аналогічні заходи в той же часовий проміжок діятимуть і в Київській області, повідомила ОВА.

Напередодні в ефірі Радіо Свобода Кличко прокоментував обстріли столиці 14 березня і зазначив, що оборона міста триває майже три тижні попри те, що російські війська планували взяти його за два дні.

«Нам тікати нема куди, це наші домівки, наші сім’ї, наше місто, наша країна. І кожен, хто приходить до нас, повинен почуватися некомфортно», – сказав міський голова.

Він згадав про один із обстрілів у понеділок, який зруйнував дев’ятиповерховий будинок на київській Оболоні.

Протягом дня 14 березня одна людина в Києві загинула через обстріл внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, на столичний район Куренівка.

До цього на Оболоні через артобстріл сталася пожежа і часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку. Одна людина загинула, трьох шпиталізували, дев’ятьом допомогу надали на місці. Також були повідомлення про вибухи на території державного підприємства «Антонов».

15 березня у Київміськадміністрації повідомили, що вранці в столиці під обстріли потрапили не лише будинки у Подільському районі та біля Осокорків, а й у Святошинському, а також станція метро – у Шевченківському районі.

Наслідки обстрілу армією Росії житлового будинку в Святошинському районі Києва (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Наслідки обстрілу армією Росії житлового будинку в Святошинському районі Києва (фотосвідчення)

Вранці 15 березня снаряди влучили в кілька житлових будинків, зокрема дві багатоповерхівки в Святошинському районі Києва. За попередніми даними загинуло 4 людей.
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG