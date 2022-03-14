«Нам тікати нема куди, це наші домівки» – Кличко про обстріли Києва

Мер Києва Віталій Кличко в ефірі Радіо Свобода прокоментував обстріли столиці 14 березня. Він зазначив, що оборона міста триває майже три тижні попри те, що російські війська планували взяти його за два дні.

«Нам тікати нема куди, це наші домівки, наші сім’ї, наше місто. наша країна. І кожен, хто приходить до нас, повинен почуватися некомфортно», – сказав міський голова.

Він згадав про один із обстрілів у понеділок, який зруйнував дев’ятиповерховий будинок на київській Оболоні.

«Людям, які мешканці цього будинку, я запропонував місце, де вони можуть переночувати, (запропонував – ред.) евакуюватися. Людина десь 55, може, 60 років звернулася до мене, каже: «я не хочу і нікуди не поїду, це моє місто, мої будинки. У мене домівки вже нема, але місто я буду захищати. Прохання до вас як до мера: дайте мені зброю, у мене вже нічого немає, але залишилося місто». Отакі дії, які ми бачимо сьогодні, вибухи, провокації проти мирного населення – вони дають ще більше обурення кожному з нас, більше ненависті», – розповів Кличко.

За його словами, він не стикався з готовністю тікати чи здаватися серед киян, які лишилися в місті. Мер додав, що більша частина жінок і дітей виїхали, натомість більшість чоловіків залишилася.

«Зараз триває формування батальйонів територіальної оборони, йде навчання, і кожна вулиця, кожна домівка, кожне перехрестя, кожен блокпост зараз стають фортецею, щоб дати відсіч кожному, хто зазіхне на наше місто. Я як мер міста хочу звернутися до кожного: плани захопити місто – це тільки чиїсь плани, дурниці, які хтось собі в голові намалював. Ні в кого не вийде це зробити, тому що ми залишаємося тут і будемо боронити наше місто і нікому його не віддамо», – стверджує очільник столичної влади.

Протягом дня 14 березня одна людина в Києві загинула через обстріл внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, на столичний район Куренівка.

До цього на Оболоні через артобстріл сталася пожежа і часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку. Одна людина загинула, трьох шпиталізували, дев’ятьом допомогу надали на місці. Також були повідомлення про вибухи на території державного підприємства «Антонов».