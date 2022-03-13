Київ готується до можливої блокади, у столиці сформували запас продуктів – КМДА

Київська влада 13 березня повідомила про підготовку столиці до можливої блокади російськими військами.

«У столиці сформовано двотижневий запас необхідних продуктів харчування для двох мільйонів киян, які залишились у місті. Місто підготувалося до можливих дій у разі блокади. Ті два мільйони киян, які не полишили свої домівки, не залишаться сам-на-сам у разі погіршення ситуації», – йдеться в заяві Київської міської державної адміністрації.

КМДА звітує про співпрацю з бізнесом для відкриття магазинів та аптек, а також збереження в них цін на доступному рівні.

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«Місто вдячне українським та закордонним партнерам, які змогли у найкоротший термін забезпечити великі та маленькі магазини найнеобхіднішими товарами і організували їх майже безперебійну доставку», – додають у пресслужбі міської влади.

За повідомленням, у столиці виплачуються зарплати та пенсії. КМДА просить мешканців за можливості купувати необхідні товари в магазинах і оплачувати комунальні послуги, які надаються у повному обсязі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».