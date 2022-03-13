Влада анонсувала 10 напрямків для евакуації цивільних у неділю

Протягом дня планується здійснити евакуацію цивільних за 10 гуманітарними коридорами, повідомив, зокрема, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 13 березня.

Зокрема, він зазначив, що колона з гуманітарним вантажем продовжує рух із Бердянська до заблокованого Маріуполя. У цій же колоні йдуть автобуси для евакуації на зворотньому шляху.

Крім того, евакуація планується за маршрутами в Київській області:

Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир, автобуси продовжують рух з Пісківки

Світильня – Плоске – Гоголів – Красилівка – Квітневе – Бровари, автобуси для евакуації виїдуть із Броварів

Перемога – Лук’янівка – Лукаші – Корніївка – Недра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ, автобуси виїдуть із Києва

Велика Димерка – Бровари, автобуси виїдуть із Броварів

Напрямки на Луганщині:

Кремінна – Лиман

Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ

Попасна – Бахмут – Слов’янськ

Гірське - Лисичанськ - Бахмут - Слов’янськ

Щастя – Новоайдар – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ

Віцепрем’єрка, міністерка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляючи про заплановані напрямки для евакуації, зазначила з посиланням на голову Луганської військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая, що в Сєвєродонецьку станом на 9 ранку тривають обстріли.

«Ми щиро сподіваємося, що обстріли стихнуть, режим припинення вогню буде дотримано і ми розпочнемо вчасно евакуацію людей», – сказала вона.

Урядовиця застерегла людей, які намагаються евакуюватися не через гуманітарні коридори, а самостійно, що це може бути небезпечно для їхнього життя.

Крім того, Верещук закликала Росію звільнити співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій Олексія Данченка, який супроводжував гуманітарну колону в Білогородці.

«Зараз він перебуває на території склозаводу в Гостомелі. Ми вимагаємо відпустити Олексія Данченка. Ми домовилися про цей гуманітарний маршрут і він виконував свою роботу згідно з домовленостями», – сказала міністерка.

Російська сторона раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, зокрема у Маріуполі, Волновасі. Крім того, під час евакуації були обстріляні цивільні в Ірпені, внаслідок чого загинули восьмеро людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.