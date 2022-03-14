ООН: в Україні через війну загинули 636 цивільних, 1125 – поранені

В Україні від початку масштабного вторгнення Росії загинули щонайменше 636 людей, 1125 – поранені, повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини. Це дані від 24 лютого до півночі 13 березня.

«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари. УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, яка контролюється урядом, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження», – йдеться в повідомленні.

Це стосується, наприклад, Ізюму (Харківська область), Маріуполя і Волновахи (Донецька область), де, за повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі чи поранення цивільних осіб, додали в ООН.

Ці повідомлення «підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики».

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.