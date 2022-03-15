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Кличко попросив киян підготуватися до тривалої комендантської години. Такі ж обмеження будуть і в столичній області

Мер Києва Віталій Кличко розмовляє з представниками ЗМІ біля пошкодженого житлового будинку в Києві в час масштабного вторгнення Росії до України. Київ, 14 березня 2022 року

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці підготуватися до комендантської години тривалістю 35 годин.

«Сьогодні – складний і небезпечний момент. За рішенням військового командування, від сьогодні — 15 березня, з 20:00 – в Києві запроваджується комендантська година. Заборона пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття. Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня. Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналу тривоги, в укритті», – написав Кличко.

Аналогічні заходи в той же часовий проміжок діятимуть і в Київській області, повідомила ОВА.

Попередня тривала комендантська година в Києві завершилася о 7:00 6 березня.

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