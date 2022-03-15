Війська РФ завдали ракетних ударів по аеропорту в Дніпрі – влада

Російські військові в ніч з 14 на 15 березня атакували аеропорт у Дніпрі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в своєму телеграм-каналі.

За його даними, були два ракетні удари: зруйнована злітно-посадкова смуга, пошкоджений термінал.

Керівник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Андрій Кульбач підтвердив інформацію про авіаудари. За його даними, обстріли, ймовірно, були здійснені з ракетного комплексу «Іскандер».

За його даними, злітно-посадкова смуга зруйнована й не підлягає експлуатації.

Поранених і загиблих, за попередніми даними, немає.

13 березня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про пошкодження інфраструктури місцевого аеропорту внаслідок ударів.

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що внаслідок обстрілу місцевого аеродрому 11 березня загинули четверо військовослужбовців і шестеро зазнали поранень.

Масштабне російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.