В Україні війська РФ зруйнували та пошкодили щонайменше 28 церков, мечетей і синагог

Російські війська з часу вторгнення в Україну зруйнували та пошкодили щонайменше 28 церков, мечетей, синагог у шести областях України, повідомтлт у Держслужбі з етнополітики та свободи совісті.

У відомстві кажуть: поки «пропагандисти кремля цинічно прикривають власні імперські амбіції тезами про «захист православ’я», агресивна атака російських військ руйнує православні храми та інші святині релігійних спільнот України».

«Постраждали вже щонайменше 28 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше шести областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ‒ православні храми», – йдеться в повідомленні.

У відомстві надали перелік церков та інших релігійних місць, які розбомбили російські загарбники.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».