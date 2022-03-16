У Шевченківському районі Києва внаслідок ранкового обстрілу пошкоджені дві багатоповерхівки

У Шевченківському районі Києва внаслідок ранкового обстрілу з боку російських військових пошкоджені дві житлові багатоповерхівки.

Згідно з повідомленням управління ДСНС у Києві, 16 березня о 06:16 надійшло повідомлення про обвал у 12-поверховому житловому будинку у Шевченківському районі.

Після прибуття на місце рятувальники встановили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду у житловий будинок стався обвал будинку на 12-му та технічному поверхах, а також частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

Рятувальники евакуюють мешканців з будинку та ліквідують окремі осередки пожежі.

Про жертви наразі не повідомляється. За попередньою інформацією, евакуйовано 37 осіб, з яких 2 постраждало.

За повідомленнями у соцмережах, пошкоджено будинки поблизу зоопарку.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».