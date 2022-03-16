Число загиблих за три тижні війни дітей перевищило 100, дані не остаточні – прокурори

Щодня під обстрілами в Україні гинуть щонайменше пʼять дітей, станом на ранок 16 березня загинули 103 дитини і понад 100 поранено внаслідок збройної агресії РФ, ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

«Найбільше постраждало дітей у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях… Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях», – інформують прокурори.

Також вони повідомляють, що внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 400 закладів освіти, 59 із них зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора вказує, що використовує всі національні та міжнародні юридичні фронти для притягнення країни-агресора до відповідальності за вчинення воєнних злочинів в Україні.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».