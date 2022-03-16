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У Бучанській міськраді кажуть, що військові РФ захопили в полон шістьох працівників і волонтерів

Буча, Київщина, 4 березня 2022 року

Російські військові у вівторок увечері влаштували погром у будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон шістьох співробітників і волонтерів, повідомляє пресслужба міськради у фейсбуці в середу.

«У вівторок ввечері, 15 березня, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста... Відїжджаючи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи. Просимо Офіс президента України, Ірину Верещук, Київську ОВА, Київську обласну державну адміністрацію допомоги у звільненні наших людей», – йдеться в повідомленні.

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9 березня із майже повністю зруйнованих обстрілами Ірпеня та Бучі, що під Києвом, евакуйовували мирних жителів. Кореспондент Радіо Свобода побував на місці

Місто Буча на півночі Київської області, як і інші міста на підступах до української столиці, фактично з перших днів вторгнення РФ в Україну взяли на себе головний удар у протистоянні російським військовим та їхній техніці, яку вони сюди зігнали.

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