ООН оприлюднила офіційно підтверджені дані про число цивільних жертв війни в Україні

Управління Верховного комісара ООН із прав людини заявило станом на початок доби 15 березня, що з початку бойових дій в Україні загинув 691 мирний житель, серед яких 48 дітей, також 1143 особи зазнали поранень. Це дуже застарілі, але точно підтверджені дані, що визнає і сама організація.

За даними ООН серед 691 загиблого – 135 чоловіків, 99 жінок, 7 дівчаток та 11 хлопчиків, а також 30 дітей та 409 дорослих, стать яких поки що не вдалося встановити; серед 1143 поранених – 105 чоловіків, 73 жінки, 15 дівчаток і 4 хлопчики, а також 43 дитини та 903 дорослих, стать яких поки не вдалося встановити.

У Донецькій та Луганській областях загинуло 173 особи, 578 поранені, заявили в ООН. За даними організації, на території, контрольованій українським урядом, загинуло 134 людини, 448 зазнали поранень, а на території, контрольованій угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» загинули 39 людей, 130 поранених.

«Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв з великою зоною ураження, у тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», – заявили в ООН.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що реальні цифри втрат «значно вищі», оскільки багато повідомлень, як і раніше, потребують додаткового підтвердження. Це стосується міст і сіл, де тривають бойові дії: за даними ООН, це стосується міст Ізюм (Харківська область), Маріуполь та Волноваха (Донецька область).

Раніше Міністерство оборони Росії наголошувало, що Збройні сили РФ ведуть вогонь лише по обʼєктах військової інфраструктури. Повідомлення з Києва, Чернігова, Харкова, Миколаєва, Маріуполя та десятків інших українських міст не підтверджують цю заяву Москви.