Верещук заявила про відсутність відповіді від МКЧХ щодо гуманітарних коридорів на 16 березня

Україна не отримала відповіді на пропозиції, відправлені до Міжнародного Червоного Хреста, щодо відкриття гуманітарних коридорів на 16 березня, повідомила віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, під час роботи гуманітарних коридорів за декілька останніх днів з боку Росії почались грубі порушення домовленостей про припинення вогню – загарбники почали обстрілювати гуманітарні колони автобусів, населені пункти, точки збору людей, а також брати в заручники осіб з супроводу. Це загрожує безпечному переміщенню людей гуманітарними коридорами, каже Верещук.

«Ми не отримали відповіді на наші пропозиції, направлені вчора до Міжнародного Червоного Хреста щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні. Залишається відкритим питання організації гуманітарних коридорів сьогодні для Ізюму та Маріуполя. В таких умовах ми, звичайно, не можемо безпечно вивозити людей», – сказала Верещук.

Водночас, за її словами, сьогодні продовжується розробка маршрутів для передачі гуманітарної допомоги, продуктів та ліків, до захоплених або оточених українських міст. Це, зокрема, міста і селища Луганської, Донецької, Запорізької , Харківської, Київської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей.

Верещук підкреслила, що про всі деталі та можливі зміни гуманітарних коридорів або про відкриття нових інформуватимуть упродовж дня.

Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.