Українська артилерія поблизу Харкова знищила батальйонно-тактичну групу армії РФ – фото

Сьогодні, 16 березня, українська артилерія поблизу міста Харків знищила батальйонно-тактичну групу армії Російської Федерації. Про це свідчать знімки, які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода).

За даними журналістів, російська батальйонно-тактична група намагалася розділитися, щоб їх було важче знайти, утім, їм це не вдалося. Українські військові їх вирахували і знищити техніку. Серед якої – танки Т72, БТР, БМП3, вантажівки із боєкомплектами та паливом.

14 березня високопосадовець Міністерства оборони США під час закритого брифінгу в Пентагоні повідомив, що у харківському напрямку, на Ізюм, рухається колона з близько 50-60 машин.

«Схоже, частина сил, що просувалися на Харків, пішла на Ізюм. Можливо, щоб скувати українські військові сили на сході», – заявив представник Міноборони США. Раніше 14 березня Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що російські загарбники «роблять спроби оволодіти населеними пунктами в районі міста Ізюм».

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії станом на ранок 16 березня, на 21-й день повномасштабного російського вторгнення. В тому числі, особовий склад – понад 13 800 осіб, 430 танків, 1375 бойових броньованих машин.

Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.