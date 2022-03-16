«Це запит російської сторони»: Подоляк щодо статті про «чернетку мирної угоди», опубліковану FT

Заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував публікацію видання Financial Times, яке оприлюднило нібито «чернетку мирної угоди». У своєму твітері 16 березня представник української переговорної делегації заявив, що матеріал газети містить лише вимоги Москви.

«Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі – це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн», – заявив Подоляк.

Раніше Financial Times оприлюднило матеріал, в якому з посиланням на «трьох людей, залучених до переговорів» повідомило про ймовірний зміст попереднього варіанту мирної угоди. Він нібито містив план із 15 пунктів, який передбачав, зокрема, припинення вогню і відведення російських військ.

Це має відбутися, згідно зі статтею, в обмін на проголошення Києвом нейтралітету, обмеження кількості української армії, відмову від вступу до НАТО та зобов’язання не розміщувати в себе військові бази чи озброєння союзників.

При цьому курс на вступ до Євросоюзу та НАТО зафіксований у Конституції України.

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Переговори між українською та російською стороною тривають і 16 березня.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».