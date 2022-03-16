Зеленський про переговори з РФ: позиції звучать реалістичніше, але потрібен час

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиції РФ на переговорах з українською стороною «звучать уже реалістичніше».

«Ще потрібні зусилля. Потрібне терпіння. Ще потрібно боротися. І працювати – кожному на своєму місці. Кожному. Зокрема, нашим представникам, нашій делегації на переговорах із Російською Федерацією. Це важливо. Складно, але важливо, тому що будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать уже реалістичніше. Проте, ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України», – сказав Зеленський у своєму зверненні в ніч на 16 березня.

За його словами, ЗСУ «дають нам цей час».

Президент також згадав про візит до Києва 15 березня голів урядів Польщі, Чехії і Словенії і запросив «усіх друзів України відвідати Київ».

«Тут може бути небезпечно. Це так. Бо наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків. Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалене. Ми не отримали літаків. Але… Ви точно знаєте, що погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців. Тож кожен, хто з нами, отримає вдячність. Не тільки нашу, а й інших народів світу. Кожен, хто з нами, має шанс стати справжнім героєм», – сказав Зеленський.

Раніше сьогодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який є учасником переговорів із РФ, заявив, що дискусії між делегаціями України і Росії є «важкими» і продовжаться 16 березня.

«Продовжимо завтра. Дуже важкий і в’язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах», – написав він у твітері 15 березня.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».