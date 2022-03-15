Навальний в останньому слові на суді: наслідком вторгнення в Україну буде розвал Росії

Російський опозиціонер Олексій Навальний виступив із останнім словом на черговому виїзному засіданні Лефортівського суду Москви у виправній колонії №2 у місті Покрові Володимирської області Росії. Він, зокрема, заявив, що наслідком вторгнення російських військ до України «буде розвал, розпад» Росії.

«Звучить дикувато. Але словосполучення російсько-українська війна теж звучить дикувато», – зазначив опозиціонер.

Як пише «Медіазона», під час виступу Навального і його захисту трансляція із зали суду постійно переривалася, тому журналісти не змогли повністю почути, про що говорили політик і його адвокати.

За його словами, війну розв’язала «група божевільних дідів», яким «не шкода нікого і нічого».

«Їхня батьківщина – це швейцарські рахунки. І хоч би як вони завертали патріотизм – це міф. І це грандіозна загроза для нас усіх. Що робити, насправді, зрозуміло. Обов’язок кожної людини зараз – боротися з війною», – сказав Навальний.

Він також пообіцяв, що історія його Фонду боротьби з корупцією не закінчиться через те, що сам політик сидить у в’язниці.

«Не просто не зупиниться, Фонд боротьби з корупцією стане глобальним, міжнародним», – наголосив він.

Вирок Навальному буде ухвалено вранці 22 березня. У новій кримінальній справі російського політика звинувачують у шахрайстві та неповазі до суду. Державний обвинувач попросив призначити Навальному 13 років у колонії суворого режиму (з урахуванням раніше винесених вироків).