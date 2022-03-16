Музиканти у Львові мистецтвом звернулися до світу із закликом підтримати Україну

У Львові відбулись мистецькі акції з проханням до світу закрити небо над Україною і зупинити війну «Вільне небо/Free Sky», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Симфонічний оркестр Львівської філармонії біля пам’ятника Тарасові Шевченку виконали «Українську сюїту» українського композитора, професора, представника української діаспори в Австрії Андрія Гнатишина (1906-1995 роки життя).

«Краса врятує світ, кажуть молоді музиканти, просять мирного неба, щоб воно було відкрите тільки для миру, щоб воно було назавжди закрите для війни. У ці хвилини ми граємо українську музику. Наша культура ‒ прекрасна і вона є, але вони сьогодні моляться. Нам потрібна Україна, мирне небо над нею», ‒ каже керівник Львівської філармонії Володимир Сивохіп.

А на площі Ринок сотня музикантів Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка у рамках акції «Єднаймося мільйони» виконали гімн України, гімн Євросоюзу, «Мелодію» Мирослава Скорика, твір Семена Гулака-Артемовського. У такий спосіб, мовою мистецтва, звернулись до світу з проханням підтримати Україну.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.