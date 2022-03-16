ЄСПЛ зупинив розгляд усіх справ проти Росії

Європейський суд із прав людини призупинив розгляд усіх справ проти Росії і не розглядатиме заяв від російських громадян. Це зроблено до оцінки судом правових наслідків виключення Росії із Ради Європи.

Росію виключили із Ради Європи 16 березня. Передбачалося, що ЄСПЛ не прийматиме скарги на країну, подані за порушення Європейської конвенції про права людини, вчинені після цієї дати. Якби Росія сама вийшла з Ради, юрисдикція суду поширювалася б на неї до 1 січня 2023 року.

Напередодні за виключення Росії проголосувала Парламентська асамблея Ради Європи через її війну в Україні.

В інтерв’ю російському РБК 16 березня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва працює над тим, щоб вихід із Ради Європи та з Європейської конвенції з прав людини не позначився на правах її громадян. Голова комітету Ради федерації РФ із конституційного законодавства Андрій Клішас закликав громадян активніше звертатися за захистом своїх прав до російських судів, цитує його державне агентство ТАСС.