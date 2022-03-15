ПАРЄ одноголосно підтримала виключення Росії з Ради Європи

Парламентська асамблея Ради Європи 15 березня одноголосно рекомендувала виключити Росію з Ради Європи.

«Мені сумно, що нам довелося це зробити, але радий, що ми наважилися зробити це вперше. Ця жорстока агресія проти нашої країни-члена України просто неприйнятна. Завершіть війну зараз!», – цитує пресслужба ПАРЄ свого президента Тіні Кокса.

Рішення підтримали 216 голосами з 219 (троє утрималися). Остаточне рішення має ухвалити Комітет міністрів Ради Європи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи голосування, заявив, що це потрібно було зробити ще в 2014 році, і додав: «Тепер настав час для депутінізації».

Голова української делегації в Асамблеї, народна депутатка «Слуги народу» Марія Мезенцева зазначила, що за виключення Росії із Ради Європи проголосували 46 країн Європи.

«Росія, намагаючись зберегти обличчя, сьогодні подала лист до Ради Європи про добровільний вихід з організації. Натомість ми добиваємось саме виключення Росії, і ми зробили все для цього. Такої єдиності в ПАРЄ ще не було – 216 за з 219 голосів. ПАРЄ виправляє свої помилки», – цитує Мезенцеву пресслужба «Слуги народу».

«Фінальну крапку у цій історії», за її словами, поставить Комітет міністрів Ради Європи 17 березня. «Очікується, що Комітет якнайшвидше скаже дату, з якої Росія більше не буде вважатися членом Ради Європи, а значить – демократичного простору, в якому поважаються цінності верховенства права та прав людини», – сказала Мезенцева.

Раніше сьогодні Росія сповістила Раду Європи про вихід з організації. Про це повідомив 15 березня депутат Держдуми РФ Петро Толстой.

Після виходу російські громадяни не зможуть звертатися до Європейського суду з прав людини, а Москва не матиме зобов’язання відмовитися від смертної кари.

Росія вступила до Ради Європи в 1996 році. 25 лютого Рада Європи зупинила членство Росії в Комітеті міністрів і ПАРЄ через повномасштабне вторгнення російської армії до території України.

Як повідомили тоді, рішення означає, що Російська Федерація залишається членом Ради Європи й учасницею відповідних конвенцій Ради Європи, зокрема Європейської конвенції з прав людини.

Після цього російське Міністерство закордонних справ заявило, що країна не буде брати участь у роботі Ради.