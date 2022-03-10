Росія заявила, що відмовляється від участі в роботі Ради Європи

МЗС Росії заявило, що Москва більше не має наміру брати участь у діяльності Ради Європи, бо країни Заходу підривають роботу цієї організації.

«Недружні Росії держави ЄС та НАТО, зловживаючи своєю абсолютною більшістю в Комітеті міністрів Ради Європи, продовжують лінію на руйнування Ради Європи і загального гуманітарно-правового простору в Європі», – йдеться у поширеній 10 березня заяві російського зовнішньополітичного відомства.

У Москві також наголошують, що «Росія не братиме участі в перетворенні натовцями і ЄС, які слухняно йдуть за ними, найстарішої європейської організації в черговий майданчик для заклинань про західну перевагу і самолюбування».

Про рішення оголосили на тлі російського вторгнення на територію України, різкої критики дій керівництва Росії з боку багатьох країн світу і безпрецедентних західних економічних санкцій щодо російських політиків, бізнесменів, банків, держструктур і компаній.

25 лютого, на другий день російського вторгнення, Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про зупинення членства Росії в самому комітеті і в Парламентській асамблеї Ради Європи через вторгнення російських сил на територію України. Як повідомили тоді, рішення означає, що Російська Федерація залишається членом Ради Європи й учасницею відповідних конвенцій Ради Європи, зокрема Європейської конвенції з прав людини.

Заступник голови Ради безпеки Росії і колишній президент країни Дмитро Медведєв, коментуючи цей крок, назвав його «дикою несправедливістю».