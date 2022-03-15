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Новини | Суспільство

Росія виходить із Ради Європи – це також означає припинення участі в ЄСПЛ

Після виходу російські громадяни не зможуть звертатися до Європейського суду з прав людини

Росія сповістила Раду Європи про вихід з організації. Про це повідомив 15 березня депутат Держдуми Петро Толстой, передає російська служба Радіо Свобода.

Після виходу російські громадяни не зможуть звертатися до Європейського суду з прав людини, а Москва не матиме зобов’язання відмовитися від смертної кари.

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Росія вступила до Ради Європи в 1996 році. 25 лютого організація призупинила членство Москви через повномасштабне вторгнення російської армії до території України.

Як повідомили тоді, рішення означає, що Російська Федерація залишається членом Ради Європи й учасницею відповідних конвенцій Ради Європи, зокрема Європейської конвенції з прав людини.

Після цього російське Міністерство закордонних справ заявило, що країна не буде брати участь у роботі Ради.

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