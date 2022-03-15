Резніков долучиться до наради міністрів НАТО в середу – Столтенберґ

Міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь у нараді голів оборонних відомств країн НАТО 16 березня. Про це на пресконференції 15 березня повідомив генеральний секретар Єнс Столтенберґ.

«Завтра до нас долучаться міністр оборони України Олексій Резніков і наші давніші партнери Грузія, Фінляндія, Швеція та Євросоюз», – сказав очільник НАТО.

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За словами Столтенберґа, нове вторгнення Росії до України створило «нову безпекову реальність на європейському континенті», які вимагають нових підходів від Альянсу.

«Завтра міністри почнуть важливе обговорення щодо конкретних заходів, аби посилити нашу безпеку на довший період в усіх площинах. На землі це може передбачати більше військ у східній частині Альянсу на вищому рівні готовності та з більшою кількістю попередньо розташованого обладнання. Ми також розглянемо значне збільшення розміщених повітряних та морських сил, посилення інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, кібербезпеки та проведення більшої кількості більш масштабних навчань. Я очікую, що ми доручимо військовим командувачам країн НАТО розробити опції для нашого Мадридського саміту в червні», – розповів він.

За словами Столтенберґа, наразі по всій території НАТО десятки тисяч військових приведені в режим підвищеної готовності. Сполучені Штати відрядили тисячу американських військових до Європи, близько 30 тисяч перебувають під прямим командуванням НАТО. Також США розмістили зенітно-ракетні комплекси Patriot у Польщі, Німеччина – в Словаччині.

«Все це надсилає непомильний сигнал: атака на одного із союзників зустріне рішучу відповідь всього Альянсу», – застеріг генеральний секретар НАТО.

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Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.