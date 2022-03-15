Зеленський: Київську ОВА очолить екскомандувач ООС Павлюк, новим командувачем стане Москальов

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зміну керівництва Операції Об’єднаних сил та Київської обласної військової адміністрації.

У своєму зверненні президент вказав на те, що російські війська продовжують ставити захоплення Києва за ключову мету.

«Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсурд абсолютно, з усіх точок зору. Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області, я призначив керівником обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, героя України, генерал-лейтенанта, командувача Операції Об’єднаних сил», – сказав Зеленський.

Читайте також: Кличко попросив киян підготуватися до тривалої комендантської години. Такі ж обмеження будуть і в столичній області

За його словами, Олексій Кулеба, який очолював обласну адміністрацію досі, допомагатиме новому військовому керівництву. На думку Зеленського, внаслідок такої зміни київський напрямок отримає «ще більшу увагу».

«Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов. Професійна, патріотична людина, указ підписано», – додав голова держави.

Наразі укази про призначення Москальова та Павлюка, а також звільнення Кулеби, ще не оприлюднені на сайті президента.

Зеленський призначив Олександра Павлюка командувачем Операції Об’єднаних сил у липні 2021 року.