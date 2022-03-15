Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський: Київську ОВА очолить екскомандувач ООС Павлюк, новим командувачем стане Москальов

Зеленський призначив Олександра Павлюка командувачем Операції Об’єднаних сил у липні 2021 року (на фото)

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зміну керівництва Операції Об’єднаних сил та Київської обласної військової адміністрації.

У своєму зверненні президент вказав на те, що російські війська продовжують ставити захоплення Києва за ключову мету.

«Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсурд абсолютно, з усіх точок зору. Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області, я призначив керівником обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, героя України, генерал-лейтенанта, командувача Операції Об’єднаних сил», – сказав Зеленський.

Читайте також: Кличко попросив киян підготуватися до тривалої комендантської години. Такі ж обмеження будуть і в столичній області

За його словами, Олексій Кулеба, який очолював обласну адміністрацію досі, допомагатиме новому військовому керівництву. На думку Зеленського, внаслідок такої зміни київський напрямок отримає «ще більшу увагу».

«Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов. Професійна, патріотична людина, указ підписано», – додав голова держави.

Наразі укази про призначення Москальова та Павлюка, а також звільнення Кулеби, ще не оприлюднені на сайті президента.

Зеленський призначив Олександра Павлюка командувачем Операції Об’єднаних сил у липні 2021 року.

Супутникові знімки: руйнування у Маріуполі та передмісті Києва, а також окупований Росією острів Зміїний
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Супутникові знімки: руйнування у Маріуполі та передмісті Києва, а також окупований Росією острів Зміїний

Супутникові знімки Maxar від 14 березня показують нові руйнування, завдані російськими військами заблокованому Маріуполю. У місті палають пожежі, велика кількість багатоповерхових житлових будинків сильно пошкоджені або зруйновані вщент.
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG