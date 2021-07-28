Ротації у ЗСУ: кого Зеленський призначив начальником Геншабу та командувачем ОС

Президент України Володимир Зеленський продовжив ротації у Збройних силах України. 28 липня начальником Генерального штабу ЗСУ призначено Сергія Шапталу, командувачем Об’єднаних сил – Олександра Павлюка.

Сергій Шаптала народився 5 лютого 1973 року в с. Костянтинівка Смілянського району Черкаської області. Генерал-майор Збройних сил України.

До цього призначення був командувачем військ оперативного командування «Захід».

Також займав посаду заступника командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ, а до цього був командиром 128-ї Мукачівської гірсько-піхотної бригади (2014–2017), Герой України (2015).

Олександр Павлюк народився 20 серпня 1970 року у Новограді-Волинському. Генерал-лейтенант Збройних сил України.

З літа 2020 року був командувачем підготовки Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

До цього займав посаду командувача військ Оперативного командування «Захід», був командиром 24-ї окремої механізованої бригади імені Данила Галицького. У 2006–2007 командував українськими миротворчими силами у Косово.