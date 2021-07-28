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Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача Десантно-штурмових військ та командувача ОС

Зеленський продовжує проводити ротацію у ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський змінив начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Об'єднаних сил. Про це ввечері 28 липня повідомив Офіс президента України.

«Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко», – мовиться у повідомленні.

Начальником Генерального штабу ЗСУ призначено Сергія Шапталу, командувачем ОС – Олександра Павлюка.

Хто очолить Десантно-штурмові війська ЗСУ, у повідомленні не вказано.

«Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних Сил загалом», – наводить слова Зеленського ОП.

Напередодні, 27 липня, президент Зеленський звільнив Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив його першим заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони.

Новим головнокомандувачем ЗСУ став Валерій Залужний, який дотепер був начальником оперативного командування «Північ».

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