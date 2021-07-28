СБУ заявляє про затримання агента розвідки Росії в Черкаській області

Служба безпеки України заявляє, що її контррозвідники викрили агента російської військової розвідки в Черкаській області.
«Зловмисника затримали «на гарячому» під час отримання секретної інформації про один зі складів артилерійських боєприпасів регіону», – інформує сайт СБУ.
У спецслужбі вказують, що житель Черкаської області був завербований російською спецслужбою на території Росії та отримав завдання збирати й передавати інформацію про військові стратегічні об’єкти.
До протиправної діяльності зловмисник намагався залучити військовослужбовця ЗСУ, ідеться в повідомленні.
Силовики задокументували факти збору агентом відомостей, у тому числі з обмеженим доступом, щодо місць розташування артилерійських складів на території регіону, режиму їх охорони, переліку та кількості боєприпасів, що зберігаються на них.
Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ