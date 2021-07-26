Звільнення в керівництві СБУ: все для «системної трансформації», каже Зеленський

У керівництві Служби безпеки України значні зміни – зокрема, таки звільнений із посади першого заступника голови СБУ Руслан Баранецький, про що в офісі президента то повідомляли, то заперечували ще 23 липня. Він також увільнений від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Загалом на сайті Банкової оприлюднені вісім президентських указів про звільнення чи призначення чільних представників керівництва СБУ.

Зокрема, на посади, які обіймав Баранецький, нині переведений Сергій Андрущенко, який при цьому звільнений із посади заступника голови СБУ.

Василя Малюка звільнено з посади першого заступника голови Служби безпеки України – начальника головного управління боротьби з корупцією й організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Крім того, звільнено начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексія Корнійчука і начальника управління СБУ в Чернівецькій області Віталія Монастирецького.

Основною метою при ухваленні цих кадрових рішень є забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідатиме змісту реформи відомства – законопроєкт про це вже опрацьовується у Верховній Раді, мовиться на сайті Банкової.

«Жодної альтернативи реформі СБУ немає й не буде. Щойно парламент проголосує за реформу, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення», – наведено в повідомленні слова Володимира Зеленського.

Іще одним завданням, сказав президент, має бути «суттєва активізація боротьби з контрабандою».

«Уже зараз робота СБУ має посилюватися з урахуванням майбутніх змін. Держава потребує набагато інтенсивнішої діяльності СБУ у виконанні поставлених законом завдань», – заявив Зеленський.

Останнім часом в Україні розглядалися кілька планів реформування Служби безпеки України, перші з них часто зазнавали критики.

Останній наразі, представлений 3 червня, здобувся натомість на загалом позитивну оцінку – з заявами про це виступили, зокрема, посли країн-членкинь «Групи семи» в Україні чи Міжнародна дорадча група.