В СБУ повідомили про понад 23 тисячі кримінальних проваджень щодо військової агресії Росії

Слідчі Служби безпеки України з лютого 2014 року відкрили та здійснювали розслідування понад 23 тисzx кримінальних проваджень щодо злочинів, пов’язаних із російською військовою агресією проти України, повідлмив голова СБУ Іван Баканов.

«СБУ системно захищає національні інтереси та безпеку України. Наразі наші підрозділи розслідують майже дві тисячі кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації та злочинами, вчиненими в умовах збройного конфлікту», – цитує сайт СБУ Івана Баканова.

За словами голови СБУ, за сім останніх років завершено розслідування та скеровано до суду понад 3,5 тисячі кримінальних проваджень.

«З лютого 2014 року слідчі СБУ повідомили про підозру понад 6 тисячам осіб, із них 261 громадянину Російської Федерації. До судів скеровано більше ніж 3,5 тисячі кримінальних проваджень, а понад 1200 осіб уже визнано винними», – додав Баканов.

Він наголосив, що розслідування таких злочинів ускладнюється тимчасовою окупацією та бойовими діями на сході України – це унеможливлює фізичний доступ слідчих і прокурорів до документів і осіб, які перебувають на непідконтрольних територіях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».