ОБСЄ толерує бойовиків, Зеленський вмовлятиме Меркель: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

На фронті – чергове загострення: за липень бойовики, за даними штабу ООС, вбили вже трьох українських військових і дев'ятьох поранили. Наша кореспондентка побувала у прифронтовій Авдіївці Донецької області, яку угруповання «ДНР» два дні обстрілювало із вже звичних під час «перемир'я» 122-міліметрових артилерійських систем та мін калібру 120 міліметрів: «придушували вогневі точки» ЗСУ в житловому районі. На тлі цього відбулося перше засідання політичної підгрупи у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі із новою модераторкою від ОБСЄ Сільві Берманн, яка замінила П'єра Мореля – і позначилося скандалом: пані посол, за словами представника Донецька в українській делегації Сергія Гармаша, закликала виключити з перемовин донецьких переселенців, але не «громадських радників» від бойовиків. У ефірі ми обговорюємо, як так виходить, що Франція вважає Росію агресором на Донбасі, а її посол – ні, що обіцяє Україні ротація модераторів від ОБСЄ (невдовзі піде і представник Діючого голови ОБСЄ посол Гайді Грау), та чи дасть Захід та Росія Зеленському побудувати «стіну» на Донбасі, можливість чого він нещодавно озвучив.

Володимир Зеленський вирушив у дводенне турне до Німеччини, в ході якого, окрім зустрічі із канцлером Ангелою Меркель та Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, планує познайомитися із можливим наступником Меркель – новообраним лідером ХДС-ХСС Арміном Лашетом. Утім, як кажуть експерти, попри «аргументи», які Зеленський везе до Берліна, йому навряд чи вдасться переконати німців перестати підтримувати добудову російського газогону «Північній потік-2» (так само як і надати Києву озброєння). Нагадаємо, тему «потоку» Меркель та Зеленський можуть вже остаточно вирішити у США, куди по черзі вирушать на перемовини із Джо Байденом. А український лідер розглядає ці візити також як підготовку до можливої зустрічі із Володимиром Путіним по Донбасу – господар Кремля залишиться єдиним лідером Нормандії, із яким він іще не зустрівся віч-на-віч.

Та результат цієї зустрічі – навіть якщо вона і відбудеться – нескладно передбачити: про це говорить, зокрема, і нещодавне звернення підконтрольних Кремлю угруповань «ЛДНР» до США із закликом скликати зустріч Нормандії за участі Вашигтона та неіснуючого «народу Донбасу». Також російська делегація вкотре влаштувала демарш у Парламентській асамблеї ОБСЄ після прийняття нею болючої для Москви резолюції, що засуджує анексію Росією Криму та окупацію окремих районів Донецької та Луганської областей. А сам Путін затвердив нову Стратегію національної безпеки Росії, яка замінила документ від 2015-го року, і проголошує Захід як головну загрозу для країни та готує Росію до довгої облоги «ворогами». Засновник СБУ Євген Марчук вважає, що Путін не відмовився від ідеї «розчленити» Україну по Дніпру та пророкує провокації з боку Росії та Білорусі на 30-річчя незалежності.

У підконтрольному Україні Торецьку молодь несподівано для самих містян включилася у соціальні проєкти, а в курортному Святогірську мешканці міста на навколишніх сіл роздумують, що ж обрати: незайману природу навкруги чи можливий дохід від видобутку газу в їхньому районі. Для порівняння – новини з окупованої території: там моляться за «відродження флюсо-доломітного комбінату», захопленого Росією, підвищили тарифи на комуналку та зневажають проблеми наркозалежних.

Наостанок – наш фоторепортаж про роботу місії, яка займається пошуком тіл загиблих на Донбасі бійців: відкрийте, там нічого страшного – але дає уявлення про цю важливу та важку роботу.

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