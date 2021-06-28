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«Це повна маячня»: в ОРДО скаржаться на «кордон» між Донецьком і Луганськом

«Це повна маячня»: в ОРДО скаржаться на «кордон» між Донецьком і Луганськом
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«Це повна маячня»: в ОРДО скаржаться на «кордон» між Донецьком і Луганськом

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Між угрупуваннями «ДНР» і «ЛНР» відкрили так званий «кордон». Більше року потрапити з Донецька до Луганська або навпаки було майже неможливо. Зараз бойовики заявили – відновили роботу чотирьох пунктів пропуску на окупованому Донбасі, але по факту працює лише один з них – поруч з Дебальцево. Та й той в обмеженому режимі. Яка обстановка на блокпостах і як живуть люди біля так званого «кордону»?

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