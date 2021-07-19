Меркель готує «потік», Росія агітує в ОРДЛО: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Як і очікувалось, візит Володимира Зеленського до канцлера ФРН Ангели Меркель не став проривним: лідер Німеччини пообіцяла, що Україна залишиться транзитером газу до Європи навіть після того, як російсько-німецький газогін «Північний потік-2» буде добудовано – утім, ніяких гарантій цього не назвала. Торкнулись і теми Донбасу. А вже через три дні Меркель вилетіла до Вашингтона на зустріч із Джо Байденом, після якої Байден констатував, що в них залишилися розбіжності щодо долі російського газогону. Тим часом суд ЄС вніс корективи у боротьбу навколо «потоку», який все більше набирає обертів: згідно із його рішенням, «Газпром» матиме право використовувати тільки половину його майбутньої потужності, а не 80%, як пропонувала Німеччина. Як мають виглядати гарантії безпеки для України в разі, якщо газогін буде запущено – та чи можуть Росія та Україна домовитися про них за посередництва Німеччини та Франції – як це трапилося в грудні 2019 року?

Кремль, здається, перегорнув нову сторінку щодо України – і вона не віщує Києву нічого доброго: після публікації одіозної статті Володимира Путіна про «єдність російського та українського народів», насичену радянськими історичними кліше та новими територіальними претензіями до України, її радо підхопили «ЗМІ» та «політики» окупованої частини Донбасу. Одразу ж після цього в непідконтрольних Донецьку та Луганську відбулися чергові масштабні форуми, на яких депутати Держдуми РФ від путінської партії «Єдина Росія» поводилися, як у російській глибинці та відкрито агітували голосувати на виборах до російського парламенту саме за їхню партію. Українські правозахисники повідомили, що мета Кремля – роздати мінімум 750 тисяч російських паспортів в ОРДЛО во вересня цього року, коли відбудеться голосування – з яких півмільйона мають «проголосувати». Тим часом бойовики роблять все, щоби молодь на окупованій частині Донбасу не могла отримати українського паспорта – але це все ж таки можливо зробити.

Крім того, бойовики продовжуть блокувати пункти перетину між вільною та окупованою територією: люди змушені їхати через Росію. Нам написала наша слухачка, яка подолала понад тисячу кілометрів з Києва до Донецька, зокрема, і російською територією – і розказала, як російські прикордонники та бойовики знущаються із людей. Ані російські перемовники, ані їхні підопічні з «ЛДНР» не збираються відкривати блокпости, можливо через те, що риторика України у перемовинах стала жорсткішою, – розповіла нам в ексклюзивному інтерв'ю представниця української делегації у соціально-економічній підгрупі в Тристоронній контактній групі Вікторія Страхова. Утім, на деяке співробітництво із Україною вони все ж погодилися. Чому рефреном угруповань «ЛДНР» після перемовин є «вперте небажання Києва відновлювати соціально-економічні зв'язки», чому Україна не хоче знімати торгівельну блокаду з ОРДЛО, чи може Київ перестати платити пенсії туди – про це і не тільки у нашому відео:

Сім років тому було збито лайнер Боїнг-777 в небі над Донбасом: нагадуємо, що зараз відбувається у суді над трьома росіянами та одним українцем, підозрюваними по цій справі. США та ЄС вкотре закликали Росію визнати відповідальність за трагедію, яка зробила війну на Донбасі справді можнародним конфліктом, але Москва вкотре відмовчалась.

Наостанок – наша прогулянка районом Донецька, який чи не найбільше страждає від обстрілів через наближеність до Донецького аеропорту – та в якому народився і виріс Рінат Ахметов. Одне із найбільш комфортних місць у місті-мільйоннику перетворилося на пустку із єдиною аптекою, яка працює до 17.00.

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