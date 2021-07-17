Гюндуз Мамедов: суд у справі MH17 відкриє й істинні наміри Росії

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов вважає, що судовий процес у справі збиття авіалайнера рейсу MH17, який триває в Нідерландах, відкриє не лише правду про підготовку і напад на цивільний літак, а й істинні наміри Росії – а саме збройна агресія проти України, що триває і досі.

«MH17 – трагедія, що у липні 2014 забрала життя 298 осіб і змінила ставлення світу до війни на сході України», – написав він у твітері.

Раніше 17 липня, на сьомі роковини збиття пасажирського авіалайнера рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines російськими гібридними силами над окупованою частиною Донбасу 2014 року, президент України Володимир Зеленський заявив, що «притягнення до відповідальності винних у катастрофі важливо не лише для родичів загиблих людей, а й для майбутніх поколінь».

Його критики звернули увагу, що, як і в численних інших заявах на теми гібридної війни Росії проти України, Зеленський у своїх словах уник прямої згадки про винуватця цієї війни і, зокрема, збиття літака. «Вірю, що істину найближчим часом буде встановлено», – написав він, наприклад, в інстаґрамі. «Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди», – заявив він у твітері.

Тим часом союзники України, зокрема Європейський союз і Сполучені Штати Америки, у своїх заявах із нагоди роковин збиття літака прямо закликали Росію визнати і прийняти свою відповідальність за це збиття, що її встановило слідство.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Ці розслідування встановили, зокрема, що літак був збитий ракетою з зенітно-ракетного комплексу «Бук», що належить 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка базується під Курськом, і напередодні трагедії був перевезений до окупованої частини Донбасу через непідконтрольну Києву ділянку кордону з Росією, а найближчої ночі після збиття літака повернутий назад до Росії.

Росія, попри дедалі більшу кількість доказів, продовжує заперечувати свою причетність.

Перший кримінальний судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17 почався за першими результатами кримінального розслідування, яке веде в Нідерландах міжнародна Спільна слідча група (JIT), 9 березня 2020 року в спеціальному судовому комплексі на території летовища Схіпгол біля Амстердаму. Цей процес, який веде Окружний суд Гааги, з перервами триває далі.

Обвинувачені на цей час у нинішній справі – це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий як «Стрєлков», який на момент збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР»; Сергій Дубинський, відомий як «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ»; Олег Пулатов, відомий як «Гюрза» – підполковник запасу повітряно-десантних військ Росії, який на окупованій частині Донбасу отримав «звання полковника» і був тоді заступником Дубинського. Четвертий обвинувачений – громадянин України Леонід Харченко, відомий як «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами. Усі вони своєї провини не визнають.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.