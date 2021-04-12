Перевезення «Бука» і контроль із Москви: що викрили нові записи в справі MH17

Нідерландські журналісти опублікували раніше не оприлюднені записи розмов антиукраїнських бойовиків на частині Донбасу і їхніх російських кураторів, що стосуються збиття пасажирського авіалайнера рейсу MH17. Це перехоплені записи телефонних розмов Сергія Дубинського – російського військового розвідника, одного з чотирьох обвинувачених на цей час у причетності до збиття літака, суд над якими з перервами триває в Нідерландах.

Із цих розмов, які влітку 2014 року перехопила Служба безпеки України, випливає безпосередня причетність усіх чотирьох до транспортування з Росії в Україну, а після збиття літака й назад пускової установки зенітно-ракетного комплексу «Бук» зі складу Збройних сил Росії, ракетою з якого і збили літак. Крім того, оприлюднені нині розмови засвідчують, що російські гібридні сили на окупованій частині Донбасу діяли на прямі вказівки Москви.

Україна раніше вже передала ці записи нідерландській стороні. Їхнє нинішнє оприлюднення сталося якраз напередодні чергового засідання суду, що заплановане на 15 квітня.

Записи оприлюднили журналісти програми «Година новин» (Nieuwsuur) нідерландського громадського мовця NOS. Ідеться про записи тисяч розмов, які вів на окупованій частині Донбасу влітку 2014 року Сергій Дубинський – колишній офіцер російської військової розвідки, який був призначений очолити військову розвідку в угрупованні «ДНР».

Ці розмови стосуються, зокрема, подій навколо збиття 17 липня 2014 року малайзійського пасажирського авіалайнера рейсу MH17 із 298 людьми в ньому над окупованою частиною Донбасу.

Автор матеріалу Херт-Ян Денненкамп: «Перехоплені розмови дають детальну картину ситуації перед, під час і після катастрофи рейсу MH17»

Російський «Бук»: координували доставку, тепер заперечують

Попереднього дня, 16 липня, Дубинський розмовляє зі ще одним обвинуваченим – своїм заступником, теж колишнім російським військовим офіцером Олегом Пулатовим. Дубинський повідомляє йому, що до нього буде привезена установка ЗРК «Бук».

Уранці 17 липня Дубинський розмовляє з одним із бойовиків, який уже організував доставку «Бука» з Росії. Він телефонує Пулатову, що «Бук» привезуть до нього і що той має встановити установку біля селища Первомайського, що на південь від міста Сніжного. Саме звідти, за результатами розслідування, й була запущена ракета, що знищила пасажирський літак.

Наказ доставити туди «Бук» Дубинський віддає Леонідові Харченку, своєму підлеглому і єдиному з чотирьох нині обвинувачених громадянинові України, після чого відправляє Пулатова до Первомайська, щоб той охороняв там установку.

Після збиття літака бойовики не відразу усвідомлюють, що сталося, і ще кілька годин вважають, що вони збили «сушку» – український бойовий літак, випливає з перехоплених розмов. Коли стає відомо про збитий пасажирський «боїнг», вони висувають версію, що його збив той самий український літак, який відразу після цього збили з «Бука».

Розмови про це Дубинський веде після того, як його викликали на особисту зустріч до четвертого з нині обвинувачених – його начальника, росіянина Ігоря Гіркіна, який під псевдо «Стрєлков» був тоді призначений так званим «міністром оборони» угруповання «ДНР». Після того, як Дубинський дізнався про версію, ніби «Бук» збив український літак, який перед тим збив «боїнг», він телефонує Гіркінові і розповідає йому про це.

Уже під вечір того дня Гіркін дає Дубинському вказівку повернути «Бук» назад до Росії. Уранці 18 липня, дізнавшись, що установка вже в Росії, Дубинський телефонує Гіркіну й доповідає йому про це.

У статті про перехоплені розмови нагадано, що Прокуратура Нідерландів наголошує: те, що Дубинський і його спільники не знали, що саме вони збили, не має ніякого значення для обвинувачення їх у вбивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту.

Усі обвинувачені й інші бойовики досі заперечують узагалі існування російського «Бука», з якого був збитий літак, попри численні інші докази.

Усе на вказівку Москви

Оприлюднені нині розмови також іще раз підтвердили ще один відомий факт, який укотре спростовує твердження Москви про її нібито непричетність до агресії Росії проти України на частині Донбасу. Ідеться про те, що діяльність російських гібридних сил у регіоні керувалася безпосередньо з Москви.

«Сьогодні розмовляв із людиною, вона прилетіла з Москви, і каже: найімовірніше, буде заміна повністю командного складу «ДНР» – ну, не командного, а політичного», – каже Дубинському 4 липня 2014 року ще не встановлений співрозмовник.

Дубинський, схоже, знає про це й відповідає, що тодішній ватажок угруповання «ДНР» Олександр Бородай уже вирушив до Москви, щоб дізнатися про ухвалені там рішення.

«Поки чекаємо, – каже Дубинський. – Ми, по-перше, чекаємо рішення Москви, чи виводити зі Слов’янська, чи ні…»

Того ж дня один із командирів бойовиків Ігор Безлер каже Дубинському про необхідність переконати «Першого» (тобто Гіркіна), що з окупованого на той час міста Слов’янська треба терміново виводити бойовиків, бо «інакше ми втратимо там усе» завдяки наступові українських військ. Дубинський же йому відповідає: «Але питання в тому, що зараз він виходив на Москву, і Москва не дозволяє залишати Слов’янськ».

Увечері 4 липня він підтверджує, що згода на терміновий відхід зі Слов’янська прийшла. Тієї ночі бойовики залишили місто і перебралися до Донецька.

Іще одне підтвердження підпорядкування російських гібридних сил Москві пролунав 17 липня, в день, коли був збитий малайзійський літак. Тоді Дубинський і Гіркін говорили, що мають прямі контакти з Москвою, зокрема й на неуточненому «найвищому рівні».

Важлива роль

Як каже автор матеріалу Херт-Ян Денненкамп, журналісти звернулися до Дубинського з проханням відреагувати на ці записи, але той не відповів.

За словами журналіста, ці записи відіграють вирішально важливу роль у процесі щодо збиття MH17 пізніше цього року.

У проєкті викриття дезінформації EUvsDisinfo, створеному Європейським союзом, теж звертають увагу: «Незважаючи на тонни дезінформації з «альтернативними» поясненнями катастрофи MH17, перехоплені розмови доводять, що Росія дійсно надала «Бук» сепаратистам, а також успішно прибрала цей доказ із тієї місцевості, той самий «Бук».

Так само високо оцінюють роботу нідерландських журналістів і в міжнародній групі громадянських розслідувань Bellingcat, яка так само дуже багато зробила для викриття ролі Росії в збитті малайзійського літака.

Повідомляючи про статтю з дослідженням перехоплених розмов, у яких підсудні в нинішньому процесі в Нідерландах говорять про «Бук» і операцію навколо нього, засновник групи і її директор-розпорядник Еліот Гіґґінз наголошує: «Їхня вина тепер неймовірно очевидна».

Один із розслідувачів групи Bellingcat Арік Толер додає, що факти, згадані в перехоплених розмовах, реальні. Наприклад, згадка Дубинського в розмові 4 липня 2014 року про те, що Бородай вилетів до Москви, щоб вислухати ухвалені там рішення, підтверджується інформацією з баз даних про авіаподорожі в Росії – того дня ватажок «ДНР» дійсно вилетів до Москви з Ростова-на-Дону.

У російській групі громадянських розслідувань Conflict Intelligence Team (CIT) звертають увагу, що перехоплені розмови про «Бук» спростовують заяви підсудних у нідерландському процесі, ніби вони не мали ніякого стосунку до «Бука» і взагалі не знали про нього.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Ці розслідування встановили, зокрема, що літак був збитий ракетою з зенітно-ракетного комплексу «Бук», що належить 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка базується під Курськом, і напередодні трагедії був перевезений до окупованої частини Донбасу через непідконтрольну Києву ділянку кордону з Росією, а найближчої ночі після збиття літака повернутий назад до Росії.

Процес продовжиться вже днями

Перший кримінальний судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17 почався за першими результатами кримінального розслідування, яке веде в Нідерландах міжнародна Спільна слідча група (JIT), 9 березня 2020 року в спеціальному судовому комплексі на території летовища Схіпгол біля Амстердаму. Цей процес, який веде Окружний суд Гааги, з перервами триває далі, наступне засідання призначене на 15 квітня.

На цьому засіданні суд, зокрема, має вирішити, чи здійснювати перевірку реконструкції збитого літака рейсу MH17, яка мала б уточнити відповідність його пошкоджень ураженню ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», і в разі позитивного рішення також те, коли її здійснювати. Якщо суд схвалить її, вона, як очікують, відбудеться в травні 2021 року.

І далі, якщо додаткове розслідування слідчого судді буде просуватися, як очікується, суд почне розгляд кримінальної справи по суті 7 червня.

Перші обвинувачені

Обвинувачені на цей час – це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий як «Стрєлков», який на момент збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР»; Сергій Дубинський, відомий як «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ»; Олег Пулатов, відомий як «Гюрза» – підполковник запасу повітряно-десантних військ Росії, який на окупованій частині Донбасу отримав «звання полковника» і був тоді заступником Дубинського. Четвертий обвинувачений – громадянин України Леонід Харченко, відомий як «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.