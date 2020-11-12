Військова розвідка Росії координувала проєкт із фейками про катастрофу MH17 – розслідування

Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії (військова розвідка Росії, відома також за традиційною абревіатурою ГРУ) координувало діяльність медіапроєкту Bonanza Media, який поширював фейки про катастрофу малайзійського літака рейсу MH17 на сході України. Про це йдеться в спільному розслідуванні The Insider і Bellingcat.

Bonanza Media – проєкт колишньої співробітниці телеканалу RT Яни Єрлашової і голландського блогера Макса ван дер Верффа, що просуває альтернативні версії катастрофи. Під брендом Bonanza вийшло кілька фільмів про катастрофу, а також публікувалися секретні документи з архівів Спільної слідчої групи.

Як з'ясували The Insider і Bellingcat, діяльність Bonanza Media курирував полковник ГРУ Сергій Чебанов. Видання вивчили білінги дзвінків і листування Чебанова, надані їм хакерами, і дійшли висновку, що на початку січня 2020 року він організував поїздку Єрлашової до підконтрольної угрупованню «ЛНР» території для зйомок фільму про катастрофу.

У лютому 2020 року Єрлашова також погоджувала з Чебановим промопост до іншого фільму про MH-17, а в травні – статтю голландського журналіста про судовий процес у справі про катастрофу.

У лютому 2020 рік видання Bonanza Media опублікувало закриті матеріали кримінальної справи про катастрофу MH17, після чого речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вони підтверджують позицію Москви, що російський «Бук» не збивав літак. Насправді в опублікованих документах таких тверджень не було.

Об’єднана слідча група за підсумками розслідування дійшла висновку, що літак був збитий сепаратистами з установки «Бук», яку доставили з Росії. Суд у справі про катастрофу розпочався в Нідерландах у березні 2020 року, звинувачення висунуті трьом росіянам і одному українцю. За версією слідства, обвинувачені координували дії для отримання зенітно-ракетного комплексу з Росії.

Жертвами катастрофи «Боїнга» стали 298 людей. Більшість були громадянами Нідерландів, тому міжнародне розслідування відбулося під егідою прокуратури Нідерландів, і в цій же країні триває судовий процес.

Російська влада неодноразово заявляла про непричетність до катастрофи. Один зі звинувачених, колишній ватажок угруповання «ДНР», російський громадянин Ігор Стрєлков (Гіркін) заявляє, що його підлеглі не збивали літак, а на питання, хто це зробив, відповідати відмовляється.