Росія оголосила про вихід із консультацій щодо збиття літака рейсу MH17

Росія оголосила 15 жовтня, що вийшла з тристоронніх консультацій із Нідерландами і Австралією з питання про катастрофу малайзійського «Боїнга» над Донбасом у липні 2014 року. Про це йдеться в повідомленні МЗС Росії.

Російське зовнішньополітичне відомство обґрунтувало рішення тим, що Нідерланди в липні подали до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти Росії у зв’язку з катастрофою літака, що виконував рейс МН17. МЗС розцінив це як свідчення наміру «продовжити хибний шлях одностороннього покладання відповідальності за те, що трапилося в небі над Донбасом, на Росію».

У заяві вкотре висловлюється недовіра до висновків міжнародного слідства, згідно з якими літак був збитий з установки «Бук», доставленої на підконтрольну російським гібридним силам територію Донецької області України з російської військової частини.

У заяві говориться, що Росія, погодившись на консультації в 2018 році, «виходила з того, що такі консультації будуть сприяти встановленню з опорою на факти справжніх причин авіакатастрофи рейсу МН17», однак Австралія і Нідерланди, як пише відомство, «були націлені лише на те, щоб домогтися від Росії визнання провини і отримання компенсацій для родичів загиблих».

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок висловив жаль у зв’язку з рішенням Росії. За його словами, Нідерланди виступають за продовження переговорів, але ому не готові відмовитися від інших методів досягнення справедливості у справі про катастрофу.

Нідерланди і Австралія раніше закликали Росію визнати свою відповідальність за катастрофу.

У Нідерландах зараз триває судовий процес у справі про катастрофу. Обвинуваченими є троє громадян Росії і один громадянин України, причетні до підтримуваних Росією збройних підрозділів на Донбасі. Ніхто з них не бере участі в процесі особисто, лише один обвинувачений представлений адвокатами. Процес розпочався в березні, слідство коротко представило на ньому свою версію, але основна частина слухань ще попереду, поки що розглядаються численні клопотання та інші технічні питання.