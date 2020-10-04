Суд у справі MH17: чи будуть присуджувати відшкодування в Нідерландах за законом України?

На черговому судовому слуханні в Нідерландах у справі перших обвинувачених у збитті літака рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній» над Донбасом 2014 року пролунала дещо незвична на перший погляд пропозиція: щоб цей нідерландський суд розглянув і можливе відшкодування родичам загиблих у літаку, що летів із нідерландського Амстердаму до малайзійського Куала-Лумпуру, – але за українським законодавством. Які перспективи такого відшкодування?

Окружний суд Гааги, який веде процес щодо перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17, може розглянути одну з частин цієї справи за українським законодавством. Таку пропозицію юридичних радників родичів загиблих підтримало обвинувачення і з нею загалом попередньо погодився й суддя, який головував на засіданні 31 серпня (ці слухання відбуваються в спеціальному судовому комплексі фактично на території аеропорту Схіпгол поблизу Амстердаму).

Ішлося про те, щоб у рамках нинішньої кримінальної справи були також розглянуті й цивільні позови про відшкодування – суд має право прийняти їх під свою юрисдикцію. А що злочин був скоєний на території України, а не Нідерландів, то нідерландське право не дає можливості домагатися відшкодування на його підставі. Тож, аргументували юридичні радники родичів жертв, питання про відшкодування має розглядатися в цьому суді вже за законодавством України.

За їхніми словами, в такому разі буде необхідна низка кроків – зокрема, звернення до якоїсь української юридичної фірми з міжнародною репутацією, яка допомогла б підготувати вимоги про відшкодування за українським законодавством, передача підготованих вимог відповідачам тощо.

Наступним кроком, уже десь навесні 2021 року, мало б стати звернення до Міжнародного інституту права – недержавної інституції у США, що є визнаним експертним центром у галузі міжнародного права, – щоб отримати від його експерта консультацію про особливості українського законодавства стосовно вимагання компенсацій.

Відтак, на думку представниці родичів жертв, юристки Арлетте Схейнс, питання про відшкодування можна було б почати розглядати в межах нинішнього процесу десь через рік, у вересні 2021-го.

За її словами, українське законодавство не є закритою правовою системою і може бути інтерпретоване з залученням міжнародних експертів.

Представники обвинувачення в своєму виступі погодилися з такою аргументацією. Представниця прокуратури Манон Ріддербекс навела й реальні прецеденти, коли нідерландські суди застосовували законодавство інших країн, а саме Руанди й Ефіопії, присуджуючи потерпілим відшкодування за правом цих країн.

І суддя Гендрік Стенгейс, який головував на засіданні, теж попередньо погодився з цим. Але, за його словами, на цей момент це ще не остаточне рішення, бо ще треба дослідити застосовність українського права в нідерландському процесі, а також те, чи саме українське право дозволяє застосовувати його в іноземному процесі.

Таким чином, цілком можливо, що саме українські закони стосовно відшкодування використає нідерландський суд, коли буде розглядати це питання.

Кілька провідних українських фахівців із авіаційного права підтвердили Радіо Свобода, що Міністерство юстиції України вже визначило їх як можливих кандидатів для того, щоб виступити експертами саме в цій справі, про застосування українського законодавства в нідерландському суді для того, щоб вирішити питання про можливі компенсації.

Які перспективи відшкодування?

Ідеться саме про відшкодування шкоди в межах кримінального провадження за цивільним позовом – процедура, яка існує і в українському праві.

Як каже Радіо Свобода Микола Гнатовський, перший віцепрезидент Української асоціації міжнародного права, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, українське законодавство з цього огляду нічим не гірше від законодавств західних країн, тому з його застосуванням у нідерландському процесі не має бути проблем.

Натомість, каже юрист-міжнародник, проблемою буде виконання рішення в випадку, якщо суд присудить відшкодування.

Адже потенційними відповідачами за можливим позовом про відшкодування є наразі, в нинішньому кримінальному процесі в Нідерландах щодо збиття літака рейсу MH17, троє росіян і українець, який, імовірно, живе на окупованій частині Донбасу, і всі вони недоступні і для міжнародного, і для українського правосуддя. В цьому процесі інших обвинувачених немає.

Згоден із цим і Віталій Власюк, керівний партнер юридичної фірми «ePravo» і голова Комітету з міжнародного права Національної асоціації адвокатів України.

«Українське законодавство в даному випадку плюс-мінус повторює звичайні європейські підходи», – каже він.

І, за словами юриста, далі починається найцікавіше: хто ж, у разі присудження компенсації, реально буде платити? Адже, каже він, Росія навряд чи буде сприяти тому, щоб у такому разі це зробили самі відповідачі, які перебувають у цій країні чи на окупованих нею територіях.

Власюк звертає увагу, що українське законодавство передбачає деякі випадки, коли обов’язок виплатити присуджене відшкодування покладається на державний бюджет України (коли йдеться про суто матеріальну шкоду, завдану внаслідок злочину фізичній особі, і при цьому не встановлено особу, яка вчинила злочин, або якщо вона є неплатоспроможною – ред.). За його словами, це відповідає міжнародній практиці.

Як каже фахівець, те, що процес відбувається в Нідерландах, може призвести, в разі присудження компенсації, до створення якогось спеціального фонду на основі міждержавної угоди, з якого в такому разі були б виплачені кошти, якщо суд визнає неплатоспроможність відповідачів. За його словами, міжнародні партнери України вочевидь розуміють, що для українського бюджету сума може бути завелика.

Важлива справедливість

Імовірні труднощі з отриманням компенсації, якщо її ухвалить суд, теж згадували на процесі в Нідерландах. Але, як заявила представниця юридичних радників групи родичів загиблих, їм ідеться не тільки про матеріальне відшкодування, а в першу чергу про справедливість.

Бо частина родичів уже отримали певні кошти, пов’язані з загибеллю їхніх рідних, але в цих випадках ідеться не про відшкодування шкоди, завданої внаслідок скоєння кримінального злочину, а радше про прояв суспільної солідарності і співчуття. Зокрема, саме такий доброчинний фонд для одноразової пожертви родичам створила малайзійська державна нафтова компанія «Петронас», і родичі мали змогу звернутися до нього самостійно.

Крім того, визначені міжнародним законодавством виплати здійснила сама авіакомпанія Malaysian Airlines, якій належав збитий літак, хоч вона сама й не є ніяк відповідальною за катастрофу, така є вимога міжнародних конвенцій, які захищають у першу чергу потерпілих чи родичів загиблих. Умови і суми цих виплат, за домовленістю сторін, не розголошуються.

А ще група родичів ініціювала раніше цивільний позов у США проти одного з обвинувачених у нинішньому процесі, росіянина Ігоря Гіркіна, відомого також на прізвисько «Стрєлков», який був одним із чільних діячів російської агресії на Донбасі на її першому етапі і, зокрема, був певний час фактичним командиром антиукраїнських бойовиків. Суд у США, розглянувши справу за відсутності Гіркіна, заочно, ще 2017 року частково задовольнив їхній позов. Але, як зазначила юристка Арлетте Схейнс, це рішення, про яке Гіркіна повідомили через фейсбук, не було виконане. А через те, що Гіркін перебуває під міжнародними санкціями, шанси, що позивачам вдасться отримати від нього присуджені кошти, практично нульові, звернула увагу вона.

Крім того, нагадує Віталій Власюк, питання про відшкодування порушуються і в інших справах, пов’язаних зі збиттям літака рейсу MH17. Це позови, подані до Європейського суду з прав людини двома групами родичів жертв, а також урядом Нідерландів від імені всіх 298 загиблих.

Відповідачем у всіх є Росія. І якщо ЄСПЛ підтримає позовні вимоги і ухвалить рішення про відшкодування, його буде зобов’язана виплатити Москва.

Трагедія 2014-го: під судом перші четверо, розслідування триває

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перший кримінальний судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17 – за першими результатами кримінального розслідування, яке веде в Нідерландах міжнародна Спільна слідча група (JIT), – почався 9 березня. Його веде Окружний суд Гааги, а слухання відбуваються в Судовому комплексі Схіпгол на території однойменного аеропорту біля Амстердаму. Відтоді з перервами відбулися вже кілька судових сесій у цій справі.

Обвинувачені – троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько «Стрєлков», який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР»; Сергій Дубинський, відомий на прізвисько «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ»; Олег Пулатов, відомий на прізвисько «Гюрза», полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, – а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.

За деякими оцінками, вироку в цьому процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.

Тим часом слідство не виключає, що зможе зібрати достатні докази, щоб притягти до відповідальності й інших можливих призвідників загибелі людей у збитому літаку.

Що каже українське законодавство?

Віталій Власюк звертає увагу, що випадки, коли суди однієї країни розглядають справу чи її частину за законодавством іншої, – велика рідкість. Власне, в самих Нідерландах змогли пригадати два такі випадки.

Процедура відшкодування шкоди в межах кримінального провадження за цивільним позовом, про яку говорили в нідерландському суді, існує в українському праві. Ось деякі її загальні характеристики.

Вона передбачає подання в кримінальному провадженні матеріальної вимоги про відшкодування матеріальної і/або моральної школи, завданої безпосередньо кримінальним правопорушенням чи іншим суспільно небезпечним діянням, що є предметом провадження.

Таку вимогу подають, відповідно до законодавства, до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінальним правопорушенням – діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Але, якщо суд у кримінальному провадженні встановить відсутність події кримінального правопорушення, або ж виправдає обвинуваченого, встановивши відсутність у його діях складу кримінального правопорушення чи його непричетність до вчинення кримінального правопорушення, – він відмовляє в цивільному позові в першому випадку або залишає його без розгляду в другому.

У такому разі, коли цивільний позов про відшкодування був залишений без розгляду в кримінальному провадженні, особа, яка вимагає відшкодування, може звернутися з позовом про нього вже в порядку цивільного судочинства. І, очевидно, в випадку з MH17 – уже не в нідерландському, а в українському суді.