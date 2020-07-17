«Ми маємо докази» – Європа посилює тиск на Росію через збиття МН17

Європа активізує заклики до Росії припинити обструкцію намагань досягти справедливості у справі збиття над східною Україною 17 липня 2014 року малайзійського авіалайнера рейсу МН17.

Європейський союз заявив з нагоди шостих роковин трагедії, що «очікує, що Росія визнає свою причетність і повністю сприятиме зусиллям зі встановлення справедливості».

Заклики посилені також діями у судах, хоча Москва і далі відкидає звинувачення, що літак був збитий російською ракетною установкою «Бук».

Уряд Нідерландів 10 липня повідомив, що подав на Російську Федерацію до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі.

Ми маємо докази, що вони були причетні

«Ми маємо докази, що вони були причетні. Багато з тих доказів вже були оприлюднені під час кримінального процесу, який відбувається зараз у Нідерландах», – сказав нідерландський міністр закордонних справ Стеф Блок.

Нідерландський процес почався 9 березня в окружному суді Гааги, де заочно розглядають обвинувачення трьох громадян Росії та одного громадянина України, якого названо колаборантом російських сил.

Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення у лютому 2020 року за результатами розслідування національної Служби безпеки цивільної авіації, а також міжнародної Спільної слідчої групи за участі Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України.

«Від самого початку ми чітко дали зрозуміти, що збиття літака, цивільного літака і 298 невинних жертв є настільки тяжким порушенням міжнародних законів, що ми будемо використовувати будь-які шляхи встановлення правди і досягнення справедливості для родичів», – підкреслив Стеф Блок, наголосивши, що його країна почала міжнародну судову процедуру разом з Австралією.

Уряд Нідерландів вказав, що міждержавний позов проти Росії поданий, зокрема, для того, щоб підтримувати окремі позови у ЄСПЛ подані родичами жертв збиття авіалайнера.

Нідерландський уряд таким чином зможе у суді офіційно ділитися своїми даними.

Із 298 загиблих у літаку людей більшість 193 були громадянами Нідерландів.

«Уявіть собі, майже усі мої знайомі знають когось, хто був у літаку, або знають когось, хто знає якусь людину, що загинула. Наша країна маленька – лише 18 мільйонів. Тому ті люди, які загинули складали певну частину нашого суспільства... Ми усвідомлюємо, що це міг бути будь-хто з нас», – сказала «Голосу Америки» Марієке де Гун, доктор міжнародного права в Амстердамському вільному університеті.

Україна називає це тероризмом

У результаті збиття MH17 українські громадяни не загинули, хоча уламки авіалайнера, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур, впали на території Донецької області, яку тоді контролювали і досі тримають під контролем підтримувані Росією озброєні формування.

Але Україна ще 2017 року подала свій позов до Міжнародного суду ООН, назвавши збиття малайзійського літака одним з доказів порушення Росією Конвенції ООН про заборону фінансування тероризму.

«Це був злочин проти людяності – вбивство 298 невинних цивільних громадян багатьох країн, включно з дітьми. Зловмисники використовували складну протиповітряну систему, надану Російською Федерацією», – вказано в українському поданні до суду ООН.

Україна стверджує, що «підтримка Російською Федерацією цього терористичного акту, а також її небажання зупинити або розслідувати фінансування, яке сприяло цьому нападу, порушує її зобов’язання, відповідно до Конвенції про фінансування тероризму».

Процес в суді ООН досі перебуває на початкових стадіях.

Свідчення залучення російської армії до збиття МН17 у разі підтвердження міжнародними судами будуть додатковими доказами дій Росії у війні, що з 2014 року триває на сході України.

«Ми маємо записи розмов між сепаратистами й Кремлем. І питання в тому, наскільки був причетний Кремль. Я вважаю, що дуже, бо була надіслана не лише одна ракетна установка з російськими солдатами, а цілі військові підрозділи з танками й багато техніки», – сказав «Голосу Америки» Еліот Гіґґінс, засновник журналістської організації Bellingcat, результати самостійного розслідування якої неодноразово згадані на судовому процесі в Нідерландах.

За словами Гіґґінса, процес «може бути дуже важливим у встановленні фактів – не лише щодо МН17, а й щодо участі Росії в конфлікті».