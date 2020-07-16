ЄС очікує, що Росія визнає свою причетність до катастрофи MH17

Європейський союз очікує, що Росія визнає свою причетність до катастрофи малайзійського «Боїнгу» на Донбасі у липні 2014 року. Про це йдеться у заяві ЄС до річниці катастрофи рейсу MH17

«Європейський Союз ще раз наголошує на своїй повній підтримці усіх заходів, спрямованих на встановлення істини, забезпечення правосуддя для 298 жертв збитого рейсу MH17 та їхніх близьких родичів і притягнення причетних до відповідальності згідно з Резолюцією Ради Безпеки ООН № 2166. Посилаючись на свої попередні заяви, Європейський Союз відзначає всі кроки, здійснені у цьому відношенні, та очікує, що Росія визнає свою причетність і повністю сприятиме зусиллям зі встановлення відповідальності», – мовиться у повідомленні.

Уряд Нідерландів ухвалив рішення подати в Європейський суд з прав людини позов проти Росії через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.​

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердама почався перший судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько «Стрєлков», який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», Сергій Дубинський, відомий на прізвисько «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ», Олег Пулатов, відомий на прізвисько «Гюрза», полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, – а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.