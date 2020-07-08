СБУ: слідство не розголошує деталей обрання запобіжного заходу затриманому через катастрофу MH17

Слідство не розголошує деталей обрання запобіжного заходу затриманому через катастрофу літака рейсу MH17 на Донбасі, повідомила Служба безпеки України в коментарі Радіо Свобода.

«Наше слідство наразі не розголошує ніяких деталей для збереження таємниці слідства. І це (місце і час запобіжного заходу – ред.) в тому числі», – заявили Радіо Свобода в СБУ.

7 липня в Офісі генерального прокурора повідомили, що в Києві затримали громадянина України за фактом «керівництва та участі у терористичній організації», яка причетна до збиття пасажирського літака у небі над Донбасом у 2014 році. За даними слідства, громадянин брав активну участь у створенні «Розвідувального управління ДНР» підконтрольної Росії адміністрації в Донецькій області та виконував завдання російських спецслужб.

Слідство вважає, що керівники та представники так званого «Розвідувального управління ДНР» безпосередньо причетні до збиття пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року, коли загинули 298 людей.