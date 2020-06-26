Справа MH17: прокуратура просить суд відмовити захисту Пулатова у додатковому розслідування

Нідерландська прокуратура просить суд відмовити підозрюваному у справі про збиття малазійського «Боїнга» на Донбасі у 2014 році, росіянину Олегу Пулатова у додатковому розслідуванні альтернативних версій катастрофи. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, прокурори сьогодні заявили, що ні нідерландське, ні міжнародне законодавство не вимагає розслідувати усі гіпотетичні версії трагедії, а Пулатов не надав жодних доказів на підтвердження версії про військовий літак. Отже, версія про російський «Бук» залишається основною, оскільки саме на неї вказують усі докази: від характеру ушкоджень літака, до аудіозаписів з кабіни пілота, показів свідків, фото, відео, і інші матеріали, які зібрало слідство.

«Пулатов не додав нічого нового. Покази, що прозвучали – несумісні із доказами, які є у справі», – заявив прокурор Вард Фердинандуссе.

Цього тижня в Нідерландах триває судовий розгляд справи щодо збиття 17 липня 2014 року над підконтрольною проросійським бойовикам частиною Донбасу малайзійського авіалайнера рейсу МН17.

І 22 й 23 червня 2020 року адвокати одного із підозрюваних – російського громадянина Олега Пулатова – фактично поставили під сумнів результати багаторічного розслідування, висловивши припущення, що «українські представники могли впливати на міжнародне розслідування і маніпулювати доказами».

Вони вимагають розглянути інші версії, зокрема ті, на яких наполягає Росія, а саме про можливість збиття пасажирського літака українськими винищувачами або ж ракетними установками.

Натомість слідчі міжнародної Спільної слідчої групи кажуть, що усі ті версії проаналізували із самого початку і відкинули їх як бездоказові.

Міжнародна спільна слідча група дійшла висновку, що авіалайнер рейсу МН17 був збитий ракетою серії 9М38 (пізніше було уточнено, що йдеться про тип 9М38М1), запущеною із самохідної вогневої установки «Бук» із поля в районі селища Первомайське на південь від міста Сніжного Донецької області.

Прокуратура Нідерландів стверджує, що «Бук» прибув в Україну з Росії і, після пострілу по авіалайнеру рейсу МН17, був знову транспортований на територію Росії.

Росія ці звинувачення відкидає і від моменту аварії висувала уже декілька взаємно суперечливих версій щодо того, як пасажирський борт могли збити Збройні сили України.