Муженко: слідство у справі MH17 до нас не зверталося

Колишній начальник Генштабу ЗСУ (у період із липня 2014-го до травня 2019 року), генерал армії Віктор Муженко заявляє, що жодного разу представники міжнародної слідчої групи у справі про збиття MH17 до нього не зверталися.

«До нас не зверталися. Ми не давали свідчень і не співпрацювали із слідчою групою», – сказав Муженко.

Цього тижня в Нідерландах триває судовий розгляд справи щодо збиття 17 липня 2014 року над підконтрольною проросійським бойовикам частиною Донбасу малайзійського авіалайнера рейсу МН17.

І 22 й 23 червня 2020 року адвокати одного із підозрюваних – російського громадянина Олега Пулатова – фактично поставили під сумнів результати багаторічного розслідування, висловивши припущення, що «українські представники могли впливати на міжнародне розслідування і маніпулювати доказами».

Вони вимагають розглянути інші версії, зокрема ті, на яких наполягає Росія, а саме про можливість збиття пасажирського літака українськими винищувачами або ж ракетними установками.

Натомість слідчі міжнародної Спільної слідчої групи кажуть, що усі ті версії проаналізували із самого початку і відкинули їх як бездоказові.

У коментарі щодо заяв адвокатів підозрюваних у справі збиття MH17, Віктор Муженко запевнив, що «українських «Буків» там не було», а переміщення такої зброї «на територію України однозначно не могло бути без команди вищого політичного і військового керівництва Російської Федерації».

«Запуск відбувся із непідконтрольної Києву території. Наявність українського «Бука» на непідконтрольній території – це російський фейк. Українські «Буки» були далеко західніше», – сказав Віктор Муженко у коментарі Радіо Свобода.

Боїнг-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), збили в небі над захопленою проросійськими збройними угрупованнями частиною Донецької області України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей, серед них і діти.

Міжнародна спільна слідча група дійшла висновку, що авіалайнер рейсу МН17 був збитий ракетою серії 9М38 (пізніше було уточнено, що йдеться про тип 9М38М1), запущеною із самохідної вогневої установки «Бук» із поля в районі селища Первомайське на південь від міста Сніжного Донецької області.

Прокуратура Нідерландів стверджує, що «Бук» прибув в Україну з Росії і, після пострілу по авіалайнеру рейсу МН17, був знову транспортований на територію Росії.

Росія ці звинувачення відкидає і від моменту аварії висувала уже декілька взаємно суперечливих версій щодо того, як пасажирський борт могли збити Збройні сили України.