Катастрофа MH17: уряд Нідерландів вирішив подати позов до ЄСПЛ проти Росії

Уряд Нідерландів ухвалив рішення подати в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

«Подаючи міждержавну скаргу, уряд ділиться всієї доступною і актуальною інформацією про збиття літака рейсу MH17 з ЄСПЛ. Зміст міждержавної заяви буде також включено при залученні Нідерландів до окремих заяв, поданих найближчими родичами жертв проти Росії в ЄСПЛ. Приймаючи цей курс дій, уряд пропонує максимальну підтримку цим окремим справам. Більше того, подаючи цю міждержавну скаргу, Нідерланди підтримують всіх 298 жертв катастрофи MH17, 17 різних національностей і їх найближчих родичів», – йдеться в повідомленні на сайті уряду Нідерландів.

У повідомленні вказані слова міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока: «Досягнення справедливості для 298 жертв падіння літака рейсу MH17 є і залишиться вищим пріоритетом уряду».

Повідомляється, що Рада безпеки ООН буде проінформована про цей крок уряду Нідерландів.

В уряді наголосили на важливості «продовження зустрічей з Росією щодо питання відповідальності держави» і пошуку справедливого рішення.

Російська сторона поки офіційно не коментувала цю заяву.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.​

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердама почався перший судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько «Стрєлков», який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», Сергій Дубинський, відомий на прізвисько «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ», Олег Пулатов, відомий на прізвисько «Гюрза», полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, – а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.