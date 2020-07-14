Ключовий свідок у справі MH17: Україна затримала куратора від Росії по Донбасу

В Україні затримали людину, яка може стати одним із ключових свідків у справі MH17. Принаймні так вважають в дослідницькій групі Bellingcat, яка вже кілька років займається розслідуванням катастрофи. Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи розмов затриманого з двома із чотирьох обвинувачених у справі «Боїнгу». Cуд над ними почався в Нідерландах у березні цього року. Хто ця людина, що він обговорював з бойовиками, прізвища яких високопоставлених російських силовиків звучать в записах, і як взагалі цей арешт може вплинути на подальше розслідування? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».​

Цей кадр «Донбас Реалії» зняли в селищі Грабово, що на непідконтрольній частині Донецької області. Саме в ці поля шість років тому 17 липня, падали уламки збитого «Боїнгу» малазійських авіаліній. Багато хто з місцевих стали очевидцями трагедії. Тоді загинули 298 осіб. Побачене в той день до сьогодні пам’ятають в найдрібніших деталях.

«Вийшов я покурити, дивлюся – летить. І фрагменти – відділяються. І чую вибух такий, дим пішов і вогонь такий насичений. Підійти неможливо було, жарко було», – пригадує літній чоловік.

«Он туди, у той район, крило полетіло. Тут – ганчірки в провулку, де горіх, висіли. Ще якісь документи на полі знайшли», – розповідає інший місцевий житель.

«Я сам особисто бачив маленьку дитину. Ми трупи збирали, нас із шахти посилали. Знайшли валізу – там чотири паспорти: голландець – чоловік, дружина – малазійка, по обличчю видно. І двоє діток – хлопчик і дівчинка. У них там різниця: комусь два з половиною, а комусь рік і два. Маленькі зовсім», – каже чоловік.

Зараз про падіння літака тут нагадають хіба що встановлений меморіальний знак і вицвілі на сонці чорні стрічки. Місцеві визнають, за судовим процесом особливо не стежать, але все ж вважають: істина в справі повинна бути встановлена.

«Обов’язково, обов’язково! Але тільки, знаєте що, я думаю, при моєму житті цього не буде», – каже чоловік.

«Я бажаю і хочу, щоб винні були знайдені і покарані», – наголошує житель Грабова.

За версією міжнародної слідчої групи, яка займається розслідуванням катастрофи, «Боїнг» MH17 був збитий ракетою, випущеною з комплексу «Бук», який прибув на Донбас з території Росії і належав 53 бригаді протиповітряної оборони з Курська.

Раптово в справі МН17 новий поворот і новий фігурант. Його днями затримали в Україні. Силовики ім’я не розкривають. Залишаються в таємниці навіть місце і час обрання запобіжного заходу. Причини пояснюють коротко – таємниця слідства. У той же час, в СБУ заявляють – останні шість років ця людина була одним з кураторів керівництва угруповання «ДНР» і позаштатним співробітником ГРУ збройних сил Росії.

«Цій особі повідомлено про підозру саме у цій кримінальній справі щодо розслідування літака MH17. Він приймав безпосередню участь у створенні та керівництві «розвідувального управління» «Донецької народної республіки», – каже прокурор Офісу генерального прокурора Олександр Банник.

Чому ця людина може виявитися важливою у розслідуванні катастрофи малайзійського «Боїнгу»? СБУ опублікувала перехоплені телефонні розмови затриманого. Серед його частих співрозмовників – відразу двоє, яких слідство в Нідерландах вже висунуло офіційні звинувачення у справі MH17. Перший – громадянин Російської Федерації Сергій Дубинський, відомий також під позивним «Хмурий».

– Вас будуть викликати в Москву. Я так розумію вже викликали, так?

– Так, сьогодні мені Бородай зателефонував, – відповів Дубинський підозрюваному.

– Зараз там є складнощі певні.

– Які?

– Але, я думаю, ми ці складності подолаємо. Я не хочу з цього телефону говорити вам.

– Спасибі величезне, Андрій. Ну, я так розумію, зрушення якісь повинні бути, очевидно?

– Ми в будь-якому випадку дотиснемо це питання. Тому що такі люди як ви, вони повинні керувати і повинні бути на чолі.

За оцінками групи Bellingcat, яка вже кілька років розслідує катастрофу «Боїнга», дзвінки здійснювалися в кінці 2014-го, на початку 2015 року. Ще один важливий співрозмовник затриманого – Леонід Харченко. Єдиний з чотирьох обвинувачених у справі MH17 – громадянин України.

– У нас спроба державного перевороту була. Замах на «Захара» все-таки, – доповідав Харченко

– Я так розумію, ви з ним на одному боці виступили? – відповів йому Дубинський.

– Ну, а куди діватися?

– Ну, найголовніше.

– Зараз іншої особи ... Тому що це буде тільки на іншу сторону плюс, а по-іншому ніяк не можна.

– Звичайно, звичайно. Все, на зв’язку. До побачення.

«Це буде джерело інформації. Він спілкувався тісно з ключовими обвинуваченими. І він, принаймні, знав, що відбувається з приводу їхніх відносин з елітою в Москві. Наскільки він вирішував і впливав на рішення, цього ми ще не можемо сказати. Можливо, він просто використовував свої контакти. Але сам факт, що і Дубинський, і Харченко розмовляють з ним, як ніби він якась впливова людина. Тому, у будь-якому разі, це ключовий свідок, який дасть інформацію про те, що називається «ланцюжком влади». Тобто він повинен бути людиною, яка в курсі як ухвалювалися рішення і на персональному, і на структурному рівні. По тому, хто міг допомогти зброєю чи персоналом ось цим сепаратистським лідерам», – коментує розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв.

В опублікованих розмовах спливають й інші імена фігурантів справи MH17. Ми вже розповідали про ідентифікацію людини, яка в матеріалах слідства проходить під позивним «Володимир Іванович». В опублікованих раніше перехопленнях, ватажки бойовиків на Донбасі визнають, що виконують його накази і називають «Володимира Івановича» «командувачем». Це ім’я знову звучить в розмовах затриманого з Сергієм Дубинським.

– Куди конкретно вас викликали на четвер?

– Мені просто сьогодні подзвонили і сказали, що мене в четвер або п’ятницю точно приймуть. Ось так сказали, – відповів Дубинський.

– У Суркова, правильно? – запитує підозрюваний.

– Ні. Я так зрозумів, що це ситуація, що це «Володимир Іванович», який на Луб’янці.

Журналісти встановили, що справжнє ім’я «Володимира Івановича» – Андрій Бурлака. А його посада – заступник керівника Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації. Але навіть це не самий високопоставлений чиновник, що з’являється у свіжих перехопленнях. Затриманий також обговорює з Дубинським його зустріч з директором ФСБ Росії Олександром Бортниковим.

– Об’єктивку вашу, щоб ви скинули на електронну адресу. Електронну адресу я вам зараз скину, – каже підозрюваний.

– Дата народження, прізвище, ім’я, по-батькові – що ще?

– Так-так, ось це. І звання – все. А все інше, я думаю, вже Олександр Васильович сам запитає.

– Олександр Васильович – це хто? Секунду.

– Це Бортніков.

– А, зрозумів, зрозумів. Скину, добре.

«Якщо все, що він говорить Дубинському, а ми чуємо, що він йому вірить, і Харченко, а ми чуємо, що він йому підпорядковується, то він був би самим обізнаним і найважливішим свідком у цій справі. Саме з приводу ланцюжка влади. Це завжди дуже важливо в голландському суді. Тому що там слідство має довести розслідування до самого високопоставленого чиновника, який дав дозвіл на придбання «Бука». Саме в цьому контексті він буде найважливішим свідком, на нашу думку», – зазначає розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв.

Хто ж цей таємничий куратор бойовиків зі зв’язками в Кремлі? За даними групи Bellingcat, його ім’я – Андрій Кунавін.

«Це громадянин України. У нього кримінальне минуле. 10 років тому, наприклад, були у нього проблеми з законом. І у нього є зв’язки як з кримінальним світом, з людьми, які знаходяться під санкціями міжнародними, через їхню кримінальну діяльність, так і з елітою в Москві. Можна його назвати політичним «рішалою», який міг знайти зв’язок між кримінальним і політичним світом», – пояснює Христо Грозєв.

Затриманому вже обрали запобіжний захід. Він буде перебувати під вартою як мінімум 60 днів без можливості внесення застави.

«Наразі ця особа відмовляється надавати будь-які свідчення. Проте якщо він виявить таке бажання, то його обов’язково буде допитано, проведено з ним відповідні процесуальні дії, і його показам буде надана оцінка в кримінальному провадженні саме щодо катастрофи MH17», – каже прокурор Офісу генерального прокурора Олександр Банник.

Тим часом в Нідерландах з березня тривають підготовчі судові засідання у справі про катастрофу «Боїнга». Ніхто з чотирьох обвинувачених особисто не бере участі в процесі.

«Розслідування у цьому провадженні не завершено, ані в Україні, ані в Нідерландах. Воно проводиться Міжнародною спільною слідчою групою. В 2019 році ми передали кримінальне провадження щодо чотирьох осіб, справа яких зараз слухається у суді. Наразі слідство направлене на встановлення осіб екіпажу установки «Бук» та осіб вищих по ієрархії. Тобто осіб, які віддавали накази про відправлення цієї установки на територію України», – каже представник України в спільної слідчої групі (JIT) Микола Говоруха.

Минулого року Україна вже отримала доступ до одного з фігурантів справи MH17. Тоді в ході спецоперації з непідконтрольної території вдалося вивезти бойовика Володимира Цемаха. Щоправда, пізніше український суд відпустив підозрюваного. А вже 7 вересня 2019 року Україна передала Цемаха Росії під час обміну.

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