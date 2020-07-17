МЗС: важливо притягнути Росію до відповідальності у справі збиття MH17

Міністерство закордонних справ України в день шостих роковин збиття над окупованим Донбасом літака рейсу MH17 російським зенітно-ракетним комплексом «Бук» заявило про важливість притягнення Росії до відповідальності в зв’язку з цим і закликало Росію визнати свою відповідальність за збиття.

«Україна налаштована продовжувати тісну співпрацю з Нідерландами й іншими партнерами у Спільній слідчій групі з метою притягнення винних до відповідальності у рамках кримінального процесу і вітає початок судового процесу цього року. Ми також вживаємо заходів у рамках процесу у Міжнародному суді ООН для притягнення Росії до відповідальності за порушення її зобов’язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу із фінансуванням тероризму, що призвело до збиття МН17. Важливим кроком у цьому зв’язку є також звернення Нідерландів до Європейського суду з прав людини з позовом проти Росії з метою притягнення цієї держави до відповідальності з огляду на її роль у збитті МH17. Закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність, виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема Резолюцію РБ ООН 2166, і співпрацювати зі слідством», – мовиться в заяві.

В МЗС також висловили співчуття родичам і близьким загиблих і наголосили: «Ми пам’ятаємо кожного загиблого і зробимо все можливе для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17 і покарання винних у цьому жахливому злочині».

Також 17 липня з заявою з приводу роковин збиття літака рейсу MH17 виступив і президент України Володимир Зеленський. Але в його заяві немає жодної згадки про те, хто відповідальний за це, як і не згадано, що літак був збитий – мовиться лише про «страшну катастрофу»; заяви немає на офіційному сайті президента – вона оприлюднена тільки в соцмережах, які ведуться від імені Зеленського.

Попереднього дня, 16 липня, у 30-у річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет України, Зеленський чи не вперше за тривалий останній час прямо згадав про причетність Росії до її гібридної агресії проти України, сказавши у своєму виступі, що «шостий рік поспіль ми захищаємо свій суверенітет від російської агресії». Перед тим він зазнав різкої критики за те, що цілком уник згадки про Росію в заяві з приводу нападу російських гібридних сил на Донбасі на евакуаційну групу, яка за досягненою за посередництва ОБСЄ домовленістю йшла евакуювати тіло загиблого українського бійця, внаслідок чого загинув іще один боєць із цієї групи і в «сірій зоні» залишився ще один поранений – Зеленський обтічно говорив лише про неуточнену «ту сторону».

Цього й попереднього днів про причетність Росії до збиття літака рейсу MH17 прямо згадали у своїх заявах західні країни-союзники України, зокрема США, а також Європейський союз. Вони вимагають від Росії повної співпраці з розслідуванням збиття і визнання своєї причетності й відповідальності. А уряд Нідерландів також вирішив днями подати в Європейський суд із прав людини позов проти Росії через її участь у збитті літака.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердаму почався перший судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько «Стрєлков», який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», Сергій Дубинський, відомий на прізвисько «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ», Олег Пулатов, відомий на прізвисько «Гюрза», полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, – а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.