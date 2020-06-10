Прокурор у суді по MH17: слідство зібрало докази участі Росії у конфлікті на Донбасі

Слідство зібрало докази прямої участі Росії у збройному конфлікті на сході України, заявив у нідерландському суді, який розглядає справу MH17, прокурор Вард Фердинандуссе.

«Російська влада завжди заперечувала участь у збройному конфлікті на сході України і командування угрупованнями «ДНР» і «ЛНР». Проте під час розслідування стало чітко зрозуміло, що Росія у відповідний період у районі 17 липня 2014 року була безпосередньо залучена до збройного конфлікту. З різних джерел були зібрані докази про те, що Росія здійснювала збройні постачання озброєним формуванням…, а також долучалася до набору бойовиків і оплати їм», – сказав прокурор.

Крім того, під час розслідування встановили, що російські чиновники були залучені до організації й координації збройних груп, які воювали проти української армії, додав він.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, сторона обвинувачення в суді роз’яснювала, чи може до обвинувачених бути застосований імунітет учасника збройного конфлікту (combatant immunity).

Як заявили прокурори, цей імунітет застосовується лише до військових регулярних збройних сил у міжнародних конфліктах, і в разі, якщо сторона конфлікту дотримується законів війни.

Визнаючи, що в сучасних конфліктах важко визначити, чи є конфлікт міжнародним, і країни можуть відправляти своїх військових неофіційно, але базуючись на матеріалах розслідування, слідство дійшло висновку, на даний момент не обов’язково визначати природу конфлікту. Хоча, якщо суд вважатиме, що це необхідно, справа містить інформацію, яка дозволить це зробити, заявила сторона обвинувачення.

За словами прокурора, слідство взяло до уваги те, що Росія заперечує свою причетність до збройних формувань на Донбасі, і що ватажки цих формувань заявляли, що вони діють незалежно.

Також враховуючи, що закони війни в липні 2014 року широко порушувалися, слідство дійшло висновку, що підозрюваних можна судити за загальним правом.

Процес у справі про збиття малайзійського «Боїнга» над Донбасом 17 липня 2014 року відновився 8 червня в судовому комплексі під Амстердамом.

Обвинувачені – троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько «Стрєлков», який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», Сергій Дубинський, відомий на прізвисько «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ», Олег Пулатов, відомий на прізвисько «Гюрза», полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, – а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.





Нікого з обвинувачених на засіданнях суду немає.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.