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09 листопада 2020, Київ 10:10
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Обвинувачений у справі МН17 вперше дав свідчення в суді

Обвинувачений у справі МН17 вперше дав свідчення в суді
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Обвинувачений у справі МН17 вперше дав свідчення в суді

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Заговорив обвинувачений у справі катастрофи Боїнга MH17 – підполковник запасу ВДВ Росії Олег Пулатов. Він єдиний з чотирьох фігурантів справи бере участь в судовому процесі. Хоча і не особисто – в суді в Нідерландах його інтереси представляє група адвокатів. Пулатов вперше сам відповів на питання прокурорів. Як це відбувалось? Що сказав обвинувачений? Чому перервав мовчання, яке зберігав кілька років?

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