Обвинувачений у справі МН17 вперше дав свідчення в суді

Заговорив обвинувачений у справі катастрофи Боїнга MH17 – підполковник запасу ВДВ Росії Олег Пулатов. Він єдиний з чотирьох фігурантів справи бере участь в судовому процесі. Хоча і не особисто – в суді в Нідерландах його інтереси представляє група адвокатів. Пулатов вперше сам відповів на питання прокурорів. Як це відбувалось? Що сказав обвинувачений? Чому перервав мовчання, яке зберігав кілька років?