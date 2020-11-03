У суді у справі МН17 показали фрагменти інтерв’ю обвинуваченого Пулатова

У Нідерландах у суді у справі МН17 розпочався новий блок слухань, протягом якого захист підозрюваного Олега Пулатова вперше показав фрагменти інтерв’ю зі своїм підзахисним. На цьому відео Олег Пулатов відповідає на запитання адвокатів.

За словами адвокатки Сабине тен Дуссхате, це розмови, що були записані 16 лютого й 22 жовтня в Росії.

На відео Пулатов заперечує свою причетність до катастрофи, і заявляє, що йому не було відомо про наявність установки «Бук» на території, підконтрольній угрупованню «ДНР».

Олег Пулатов назвав висунуті проти нього обвинувачення — «мерзенними». Він пояснив, що вирішив звернутися до адвокатів і взяти участь у процесі саме для того, щоби знайти «справжніх винних» у катастрофі.

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Пулатов також прокоментував низку перехоплених телефонних переговорів, які обвинувачення використовує у справі як докази причетності обвинувачених до трагедії. За словами Олега Пулатова, ці переговори велися з телефона, який спеціально використовувався для поширення дезінформації.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.​

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердаму почався перший судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько «Стрєлков», який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», Сергій Дубинський, відомий на прізвисько «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ», Олег Пулатов, відомий на прізвисько «Гюрза», полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, – а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.