Відновилися слухання у справі MH17: захист розповів про зустріч з одним із обвинувачених

Нідерландські адвокати одного з обвинувачених у справі про катастрофу малайзійського «Боїнга» на Донбасі зустрілися у Росії з їхнім підзахисним – Олегом Пулатовим. Про це повідомили адвокати в понеділок на засіданні суду, який проходить у Нідерландах.

Це була їхня перша зустріч. Адвокати заявили, що на підставі інформації, отриманої від клієнта, підготують до суду нові клопотання. Термін їх подачі – 2 листопада.

За словами адвокатів, громадянин Росії Пулатов, який на момент катастрофи MH17 воював у складі підтримуваних Росією бойовиків «ДНР», заперечує свою причетність до загибелі літака: «Наш клієнт заявляє, що не причетний до постачання, перевезення, охорони «Бука» або збиття MH17. Він не знає, як був збитий MH17, але сам він ніякого «Бука» не бачив, і ні він, ні його підлеглі не контактували з «Буком», – заявили юристи.

За версією слідства, «Боїнг» був збитий з установки «Бук», доставленої на контрольовану бойовиками територію України з Росії. Пулатов, котрий використовував позивний «Гюрза», фігурує в матеріалах прослуховування телефонних переговорів. Зокрема, слідство стверджує, що в контексті охорони «Бука» його згадував інший обвинувачений – Сергій Дубинський.

Захист підтвердив, що на «прослушці» звучить голос Пулатова, однак стверджує, що записи не можна однозначно інтерпретувати, і провину підзахисного вони не доводять. За словами адвокатів, Пулатов хоче звернутися до суду особисто, однак захисники відмовляли його від цього з міркувань безпеки.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердаму почався перший судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько «Стрєлков», який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», Сергій Дубинський, відомий на прізвисько «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ», Олег Пулатов, відомий на прізвисько «Гюрза», полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, – а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.