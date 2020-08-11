Україна і Нідерланди обговорили подальшу співпрацю у справі MH17

Україна і Нідерланди обговорили подальшу співпрацю в розслідуванні збиття авіалайнера рейсу MH17 над окупованою частиною Донбасу 2014 року, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Цій темі була присвячена зустріч заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова і посла Нідерландів в Україні Йоганнеса де Мола, мовиться в повідомленні.

«Українська сторона координує свою роботу з партнерами у Спільній слідчій групі. Ми робимо все необхідне для встановлення всіх причетних до цього злочину. Мета подальшого розслідування – ідентифікувати осіб із числа екіпажу установки «Бук» і високопосадовців, які віддавали накази про направлення зенітно-ракетного комплексу до України», – наведено в повідомленні слова Мамедова.

Крім того, сторони обговорили подачу позову Нідерландів до Європейського суду з прав людини проти Росії через збиття літака. Мамедов запевнив, що в разі ухвалення Україною рішення приєднатися до позову Офіс генпрокурора надасть всю необхідну інформацію, повідомили в ОГП.

Наразі в Нідерландах триває робота міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) для розслідування всіх обставин збиття літака над окупованою частиною Донбасу. Крім того, в Окружному суді Гааги в Нідерландах триває судовий процес стосовно перших чотирьох обвинувачених у справі збиття рейсу МН17. Після перерви слухання відновляться 31 серпня, на цьому етапі заплановані виступи адвокатів постраждалих і розгляд клопотань адвокатів одного з обвинувачених.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і перше, технічне, і нинішнє кримінальне, яке веде Спільна слідча група, – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердаму почався перший кримінальний судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17 – за першими результатами згаданого кримінального розслідування.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько «Стрєлков», який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», Сергій Дубинський, відомий на прізвисько «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», який очолював його власне «ГРУ», Олег Пулатов, відомий на прізвисько «Гюрза», полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, – а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.